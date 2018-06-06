中保無限+力推智慧照護與智慧城市

中興保全副總經理蘇盈彰表示，積極拓展智慧城市業務，其中智慧防災業務主要客戶為政府、科技大廠，業務包括地震、橋梁、邊坡土石流、空氣品質、污染監測，以及科技大廠的廠區監測，中保旗下的防災科技公司5月已達成今年全年預算目標，

中保總管理處總經理朱漢光表示，未來一至兩年，台灣65歲以上人口將超過15%，步入高齡社會，2025年65歲人口占比更將超過20%，因此中保轉投資中保無限+特別在今年第3季推出健康照護服務業務，對象為安養機構或在宅安養的民眾。

另外，透過物聯網技術，整合受照顧者使用的智慧床墊、家中常使用的家電設備，被照顧者可聲控家電開啟、床架起降，智慧床墊可記錄翻身與起身次數，做為照護者的參考依據。

朱漢光說，智慧城市業務主要配合政府推出的前瞻基礎建設，尤其是交通建設，例如基隆夜市附近362個停車格，打開中保無限+的「泊車趣app」，透過地磁偵測，可以馬上知道那裡還有停車格。除基隆之外，中保並已取得另一城市停車格標案。

他表示，垃圾車到站預告服務，已在花蓮導入，當垃圾車快到家門前即會預先通知。因物聯網發達，從以往的防盜、防災服務，新增加更多服務進來，也帶動客單價提升。（編輯：郭萍英）1070606