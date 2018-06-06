唐獎證書設計師政大開講 分享設計書本新觀念

（中央社記者許秩維台北6日電）唐獎證書設計師伊瑪．布（Irma Boom）受邀到政治大學座談，分享書本設計的獨到見解，不同於認為書頁必須合乎制式規格的傳統觀念，伊瑪以「蓋建築」的新觀念來設計書本。

政治大學今天發布新聞稿表示，致力於推動創意教學與實驗的政大X學院和唐獎團隊合作，近日邀請操刀今年唐獎證書的荷蘭設計師伊瑪．布到校舉行座談會，以「蓋一本書」為題，分享對書本設計的獨到見解。

政大表示，伊瑪在座談會中分享一本每頁充滿不同色彩的書，書本主題只有色彩，沒有多餘的文字敘述，特別的是，還有些書頁間尚未撕開，仍保留書本剛印好的模樣，讀者必須自己撕開，而書頁上特製的摺痕讓讀者可以隨意撕下書頁，打造屬於自己的客製化書籍。