唐獎證書設計師政大開講 分享設計書本新觀念

（中央社記者許秩維台北6日電）唐獎證書設計師伊瑪．布（Irma Boom）受邀到政治大學座談，分享書本設計的獨到見解，不同於認為書頁必須合乎制式規格的傳統觀念，伊瑪以「蓋建築」的新觀念來設計書本。
政治大學今天發布新聞稿表示，致力於推動創意教學與實驗的政大X學院和唐獎團隊合作，近日邀請操刀今年唐獎證書的荷蘭設計師伊瑪．布到校舉行座談會，以「蓋一本書」為題，分享對書本設計的獨到見解。
政大表示，伊瑪在座談會中分享一本每頁充滿不同色彩的書，書本主題只有色彩，沒有多餘的文字敘述，特別的是，還有些書頁間尚未撕開，仍保留書本剛印好的模樣，讀者必須自己撕開，而書頁上特製的摺痕讓讀者可以隨意撕下書頁，打造屬於自己的客製化書籍。
伊瑪另外也展示許多自己設計的迷你書，一字排開後，最大的不超過一個手掌，最小的不大過一枚指甲。她表示，迷你書的理念是方便人人攜帶、容易拆解組裝，讀者可以在閱讀和重組書本的過程中找到身體與書本互動的新方式。
雖然伊瑪曾因新穎的設計理念而受到不少質疑和挑戰，但她覺得這反而是激發她持續突破的動力，她認為每個人都應該「固執地做自己認為對的事情」，縱使外界意見紛擾仍要堅持下去，這樣才能不斷發展自我和不停創造、創新。（編輯：管中維）1070606