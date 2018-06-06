NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈停車收費時間　中市議員呼籲縮短業者推出海陸霸王粽搶攻端午商機8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

颱風吹垮荖葉棚架 變身地景藝術

中央社2018/06/06 17:29
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

(中央社記者盧太城台東縣6日電)一年多前尼伯特颱風將台東荖葉園摧毀殆盡，搭設荖葉園棚架的水泥柱和鋼筋被當成廢物堆在垃圾場，最近藝術家賦予它們新生命，成為地景藝術。

民國105年夏天，尼伯特風超過17級強風，橫掃台東縣，許多民眾賴以維生的荖葉園超過9成倒塌或破損。農民用怪手將搭設棚架的水泥柱和鋼筋挖起，送到台東市垃圾掩埋場。

這批被丟棄的水泥柱和鋼筋，最近被重新矗立在南迴公路大鳥海邊，成為地景藝術，依山傍海，賦予新生命。

台東縣政府文化處視覺藝術科長李屏宜表示，這個地景藝術是台東縣政府推動南迴地景藝術之一，名稱是「在屾」，由2017年台北世大運開幕式的聖火裝置設計團隊「豪華朗機工」團隊創作。

李屏宜轉述，「豪華朗機工」表示，當他們巡走在台東沿海，一邊是壯麗的高山，一面是寬闊的大海，台東擁有自然的海天一色，思考關於大地藝術的本質，將生命的循環再生，能夠融合自然美景當中。

在一次機緣下，看見了一處水泥柱廢料，它是2016年，尼伯特颱風，以17級強風襲擊台東市，重創荖葉園，傾倒毀壞後留下的水泥柱和鋼筋，於是成為創作題材。

「豪華朗機工」表示，「屾」，是一件對「後山的山」致敬的作品，希望能夠利用荖葉園留下的鋼筋水泥柱，手工打造一座山，以水泥柱為基座，根根整齊地矗立在大鳥的海岸線上，並將廢棄鋼筋對接拉出鏤空的山稜線，這座山，將會隨天地的自然運作，而緩緩消失。

李屏宜表示，用當代的藝術觀點，「豪華朗機工」留下一件安靜而碩大的作品，從台東大地藝術季出發，讓國際能看見當地議題，讓世界一起對土地致敬。（編輯：李亨山）1070606

吳彥霆DNA比對確認 死因...時力抨停車大不易 新北：持...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan