颱風吹垮荖葉棚架 變身地景藝術

台東縣政府文化處視覺藝術科長李屏宜表示，這個地景藝術是台東縣政府推動南迴地景藝術之一，名稱是「在屾」，由2017年台北世大運開幕式的聖火裝置設計團隊「豪華朗機工」團隊創作。

這批被丟棄的水泥柱和鋼筋，最近被重新矗立在南迴公路大鳥海邊，成為地景藝術，依山傍海，賦予新生命。

民國105年夏天，尼伯特風超過17級強風，橫掃台東縣，許多民眾賴以維生的荖葉園超過9成倒塌或破損。農民用怪手將搭設棚架的水泥柱和鋼筋挖起，送到台東市垃圾掩埋場。

(中央社記者盧太城台東縣6日電)一年多前尼伯特颱風將台東荖葉園摧毀殆盡，搭設荖葉園棚架的水泥柱和鋼筋被當成廢物堆在垃圾場，最近藝術家賦予它們新生命，成為地景藝術。

李屏宜轉述，「豪華朗機工」表示，當他們巡走在台東沿海，一邊是壯麗的高山，一面是寬闊的大海，台東擁有自然的海天一色，思考關於大地藝術的本質，將生命的循環再生，能夠融合自然美景當中。

在一次機緣下，看見了一處水泥柱廢料，它是2016年，尼伯特颱風，以17級強風襲擊台東市，重創荖葉園，傾倒毀壞後留下的水泥柱和鋼筋，於是成為創作題材。

「豪華朗機工」表示，「屾」，是一件對「後山的山」致敬的作品，希望能夠利用荖葉園留下的鋼筋水泥柱，手工打造一座山，以水泥柱為基座，根根整齊地矗立在大鳥的海岸線上，並將廢棄鋼筋對接拉出鏤空的山稜線，這座山，將會隨天地的自然運作，而緩緩消失。

李屏宜表示，用當代的藝術觀點，「豪華朗機工」留下一件安靜而碩大的作品，從台東大地藝術季出發，讓國際能看見當地議題，讓世界一起對土地致敬。（編輯：李亨山）1070606