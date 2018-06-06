網友散布高雄蚊子有毒 衛生局究責

（中央社記者陳朝福高雄6日電）有網友散布「高雄蚊子有毒」的傳言，高雄市衛生局已約談這名30多歲的男子，因涉及傳播不實的流行疫情消息，違反傳染病防治法與社會秩序維護法，全案送辦。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，5月31日BBS站「批踢踢實業坊（PTT）」於八卦版發布一則有關高雄市蚊子有毒的相關訊息，內容提及「高雄市政府衛生局近期於日本腦炎患者居住地附近捕獲的蚊子，經實驗室檢驗除了有日本腦炎病毒外，另有檢出登革熱及瘧疾」。

高雄市衛生局表示，衛生福利部疾病管制署已發布新聞稿嚴正澄清，針對高雄市送驗的病媒蚊檢體，截至目前實驗室僅由高雄市林園區某豬舍一處掛燈捕獲的三斑家蚊檢出日本腦炎病毒，未發現任何可能帶有登革病毒的埃及斑蚊、白線斑蚊或可能帶有瘧原蟲的矮小瘧蚊。