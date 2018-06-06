雲林安居共好 鄉鎮摺頁見亮點

（中央社記者葉子綱雲林縣6日電）雲林20鄉鎮市處處有亮點，縣府以「愛上雲林-安居共好在雲林」主題，今天出版摺頁分享各地亮點，做為縣長李進勇主政3年半以來建設雲林的綜合檢討，也向鄉親報告成果。

雲林縣政府新聞處發布新聞，縣長李進勇感謝中央對縣府政策的支持與經費挹注，也感謝縣議員、鄉親及各界的指教與鼓勵，讓雲林不斷展現亮點成果。

李進勇表示，今年端午節將在雲林西南秘境的口湖宜梧滯洪池，舉辦首屆龍舟賽，滯洪池開發成生態園區、龍舟賽報名隊伍踴躍，就是其中亮點；還有「雲遊三林」觀光旅遊，串聯台三線斗六、林內、古坑的景點，也是社區營造與農村再生的亮點。