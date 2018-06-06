消防隊員劉家明　獲頒接生好手獎

嘉市消防局第二大隊第二分隊員劉家明獲選內政部消防署「106年全國消防績優救護人員接生好手個人獎」，徵選內容分別為「生命補手」、「急救精靈」、「接生好手」、「救護之王」四大類。一年內連順利接生2孕婦，機率近逼中頭彩，並即將於7月參加警佐警察人員晉升警正官等訓練，真是好「孕」連連。
許多當了一輩子的消防人或許都還沒遇過孕婦急產案件，但劉家明卻在106年度連續接生了2件，而且都是現場產出，專業的救護技術展現也讓母女均安，可謂相當不易。本次獲選接生好手C2組別是指，救護新生兒於孕婦產道即將產出或產出後尚未處理，經接生處理成功送抵醫療醫院類組。
劉家明分別於106年7月4日及11月4日成功接生2名新生兒，而其沉著專業表現甚至新生兒父親家屬還在嬰兒滿月時到第二分隊送上彌月蛋糕感謝，當場稱讚劉員非常冷靜熟練，劉員笑著說其實他也很緊張，只是在現場就是要冷靜，劉員工作7年至今，106年首遇2次生產案件，緊張中仍然順利專業的完成任務，雖然還沒當爸爸卻也很高興分享他們為人父母的喜悅，也許也是因此沾到新生兒的喜氣，劉員預計於7月份參加警佐警察人員晉升警正官等訓練，果真是好「孕」當頭。
本次嘉義市獲選名單尚有醫療指導醫師台中榮民總醫院嘉義分院急診科蔡政翰主任，榮獲優良指導醫師獎項，巧的是，兩人是國防醫學院同期同學，雖然彼此在消防及醫療兩個不同領域，卻在此機緣同時獲獎，更是一個巧合，消防署預計於107年9月救護週辦理公開表揚，市府消防局同仁亦共感榮耀。