消防隊員劉家明　獲頒接生好手獎

嘉市消防局第二大隊第二分隊員劉家明獲選內政部消防署「106年全國消防績優救護人員接生好手個人獎」，徵選內容分別為「生命補手」、「急救精靈」、「接生好手」、「救護之王」四大類。一年內連順利接生2孕婦，機率近逼中頭彩，並即將於7月參加警佐警察人員晉升警正官等訓練，真是好「孕」連連。

許多當了一輩子的消防人或許都還沒遇過孕婦急產案件，但劉家明卻在106年度連續接生了2件，而且都是現場產出，專業的救護技術展現也讓母女均安，可謂相當不易。本次獲選接生好手C2組別是指，救護新生兒於孕婦產道即將產出或產出後尚未處理，經接生處理成功送抵醫療醫院類組。