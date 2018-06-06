陳其邁：愛鄉愛農　毋湯嫌高雄、不要做空高雄

▲陳其邁說，市長是最好的推銷員，未來他若擔任市長，將積極推動多元國際行銷。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.06）

高雄市長參選人陳其邁今(6)日上午出席高雄市議會舉辦的「愛鄉愛農、香蕉傳情」記者會活動。陳其邁致詞時表示，市府積極拓展國際通路，這幾年芭樂賣到加拿大、木瓜賣到新加坡、香蕉外銷日本，鳳梨也進軍歐洲市場。陳其邁說，市長是最好的推銷員，未來他若擔任市長，將積極推動多元國際行銷，開拓歐美日澳等高端消費市場，提高產品價值，及穩定的通路。他也呼籲「愛鄉愛農，但是，毋湯嫌高雄(台語)，不要做空高雄！」

陳其邁表示，我們必須讓產銷體系健全。他也呼籲，最重要的是不希望謠言傷農，故意把價格做空，唱衰高雄的農產品，讓農民欲哭無淚。

陳其邁強調未來必須調節整個農產品價格，透過智慧農業導入農業生產、銷售，促進整個產銷體系的健全，這樣才是真正幫助農民。

此外，陳其邁也特別呼籲行政院農委會，辦理香蕉格外品（次級品）去化作業收購青香蕉，格外品以每公斤3元收購，為照顧農民應考慮提高到5元，減少農民損失。



▲陳其邁不希望謠言傷農，故意把價格做空，唱衰高雄的農產品。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.06）

陳其邁說，他都隨時在掌握農作物市場的產銷狀況，以荔枝來說，在產地的交易價格，每公斤都超過100塊以上，即便次級品也有60塊以上；而金鑽鳳梨的拍賣價格，每公斤也有30塊以上。

陳其邁強調，他擔任立委，不管在國會質詢，或在各種不同場合，一有機會就幫忙行銷高雄水果，例如去年十月，他協助美濃蕉農把產品行銷到高雄多個大型民營公司及大型國際觀光飯店，旗山香蕉更進入台灣高鐵，所以只要有機會，一定把農民權益放第一位。