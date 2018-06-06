NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈停車收費時間　中市議員呼籲縮短業者推出海陸霸王粽搶攻端午商機8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

時力抨停車大不易 新北：持續建停車場

中央社2018/06/06 17:33
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者王鴻國新北6日電）時代力量新北市議員參選人今天召開聯合記者會抨擊新北停車大不易；新北市政府交通局回應表示，已闢建啟用30處停車場，未來持續投入新台幣49.6億元推動興建11處停車場。

時代力量新北市議員參選人陳志明、曾柏瑜、唐聖捷、張祐銓及彭盛韶等人今天召開記者會指出，停車問題需要靠完整的調查規劃才能解決，市府「停車供需調查」公開資料停留在5年前，停車問題也無具體規劃。

他們呼籲市府對停車空間供需檢討規劃的品質等問題落實改善，切勿忽視市民停車權益。應該重視停車空間規劃檢討並確實改善，以確切改善新北停車問題。

交通局長王聲威表示，市長朱立倫上任以來已投入88億餘元闢建啟用30處路外停車場，並檢討新增劃設路邊停車格位，截至4月共新增8478汽車格位與10萬5610機車格位。

他表示，將再投入49.6億餘元推動興建11處路外停車場，完工後將可再提供3952汽車格位與824機車格位。

他強調，已於104年至106年陸續更新完成板橋、樹林、新莊、中和、新店、三重、土城、蘆洲、永和及汐止等地區停車供需調查數據，今年將再完成三峽、淡水、泰山、林口及五股等地區，希望建立全市停車供需資料庫系統，據以作為研擬交通改善措施、及規劃路外停車場闢建評估與路邊車位劃設依據。（編輯：李錫璋）1070606

颱風吹垮荖葉棚架 變身地景藝AI理財成風潮 投信：沒你...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan