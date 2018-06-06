NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈停車收費時間　中市議員呼籲縮短業者推出海陸霸王粽搶攻端午商機8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

AI理財成風潮 投信：沒你想得那麼神

中央社2018/06/06 17:36
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者田裕斌台北6日電）人工智慧(AI)理財近期成為投資新寵，雖然國內法令尚未開放，但國外已有AI投資的基金上架，投信業者表示，從實際成績來看，AI操盤的基金績效沒有外界想得那麼神。

群益投信表示，目前市場上AI基金分為投資AI的基金及由AI操盤的基金，雖然都與AI沾上邊，但概念可是大不同，目前國內投資AI的基金包括由第一金投信發行的全球機器人及自動化產業基金與Fintech金融科技基金，下半年還準備推出全球AI精準醫療基金，主要投資AI相關技術。

至於另一種AI基金則是由AI自行研判後操盤，目前以對沖基金應用較多，AIEQ指數股票型基金(ETF)則最具指標性；不過，在台灣由於法令限制，並沒有AI操盤基金可以上架銷售。

群益投信私校退撫儲金經理人吳政澤表示，根據人工智慧避險基金指數(Eurekahedge)追蹤15檔運用AI操作技術的對沖基金，回溯過去幾次資本市場大事件的表現，無論是歐債危機、美債降評、英國脫歐、美中貿易戰，由AI操盤的基金都能繳出正報酬的成績，不過，以AIEQ自去年10月18日掛牌至今的累積報酬率，比起同期S&P 500指數差距卻是高達3成。

吳政澤指出，AI操盤能透過自我學習找出投資獲利的秘訣，但股市多頭與空頭走勢迥異，一旦進入空頭循環，AI能否快速調整作法，還有待市場考驗。（編輯：鄭雪文）1070606

時力抨停車大不易 新北：持...台南芒果估減產 規劃啟動...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan