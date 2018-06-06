金門酒糟牛入菜 海陸霸王粽搶攻端午節商機

搶攻端午節商機，地區知名牛肉乾商家研發推出海陸霸王粽，強調包入金門酒糟飼養的溫體牛肉，而且一顆重達260公克，鹹香滋味讓人口齒留香。

研發海陸霸王粽的良金牧場在地飼養牛隻多年，歷經過地區養牛產業牛隻禁止銷台、肉價低迷等危機，總經理薛承琛認為，牛隻銷台的門檻、利潤低，但風險卻高，因此只有開發牛肉產品提升養牛產業附加價值，讓其具有自主性，才有辦法跳脫台灣牛販壟斷掌握，讓金門養牛產業多元化，提高利潤和市場競爭力。

一路以來研發多樣酒糟牛肉加工品：牛肉乾、牛肉角、牛肉爐調理包，近年亦投入餐飲開創鮮涮酒糟牛肉創意吃法引起廣大迴響， 短期內躍為金門必吃，吸引眾多兩岸三地好友慕名品嚐酒糟牛之鮮，推廣效果顯著。