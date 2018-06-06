金門酒糟牛入菜 海陸霸王粽搶攻端午節商機

搶攻端午節商機，地區知名牛肉乾商家研發推出海陸霸王粽，強調包入金門酒糟飼養的溫體牛肉，而且一顆重達260公克，鹹香滋味讓人口齒留香。
研發海陸霸王粽的良金牧場在地飼養牛隻多年，歷經過地區養牛產業牛隻禁止銷台、肉價低迷等危機，總經理薛承琛認為，牛隻銷台的門檻、利潤低，但風險卻高，因此只有開發牛肉產品提升養牛產業附加價值，讓其具有自主性，才有辦法跳脫台灣牛販壟斷掌握，讓金門養牛產業多元化，提高利潤和市場競爭力。
一路以來研發多樣酒糟牛肉加工品：牛肉乾、牛肉角、牛肉爐調理包，近年亦投入餐飲開創鮮涮酒糟牛肉創意吃法引起廣大迴響， 短期內躍為金門必吃，吸引眾多兩岸三地好友慕名品嚐酒糟牛之鮮，推廣效果顯著。
今年度良金牧場再度突破、創新料理，於端午佳節研發推出海陸霸王粽，採用溫體金門酒糟牛肉、牛肚搭配嚴選大粒干貝、花菇，手工炒製糯米吸取豐富海陸精華，餡料食材都是精挑細選，嚴格把關最高品質，香菇選用直徑4到5公分，厚度達1公分的花菇，香滷後飽滿脆口，並以260G單顆霸王等級包製，相較於市面稀少的牛肉粽多採用進口牛肉，熟成後甜度肉質原味流失，良金特別發揮牧場優勢，利用溫體牛肉獨有的鮮Q，尤其選肉部位特別挑選軟嫩適中的前胸條肉，充分體現金門在地畜產的料理多元性。