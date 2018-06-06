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中央社

捐贈政黨得票率未達1% 不得列報扣除額

中央社2018/06/06 17:40
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北6日電）九合一選舉將屆，台北國稅局提醒，民眾今年若捐贈給政黨或擬參選人，得於明年報稅時列舉扣除，但若捐贈的政黨未參選，或推薦候選人得票率未達1%，就無法列報捐贈扣除額。

台北國稅局官員表示，個人對政黨、政治團體及擬參選人的捐贈，得於申報綜合所得稅時，作為當年度列舉扣除額，但不適用所得稅法第17條有關對於教育、文化、公益、慈善機構或團體捐贈列舉扣除額規定。且每一申報戶可扣除總額，不得超過當年度申報綜合所得總額的20%，且其總額並不得超過新台幣20萬元。

官員進一步說明，依據政治獻金法有關捐贈列舉扣除額規定，納稅義務人、配偶及受扶養親屬對政黨的捐贈，該政黨必須於當年度全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉、區域及原住民立法委員選舉推薦候選人得票率達1%以上（若當年度未辦理選舉者，以上次選舉得票率為準；新成立之政黨，以下次選舉得票率為準），才能認列個人對政黨捐贈扣除額。

官員舉最近受理案件為例，轄內有某納稅義務人甲君辦理105年度綜合所得稅結算申報，列報對某政黨捐贈扣除額1萬元，但該政黨未登記參選，與規定不合，予以剔除。

甲君主張，他確實有支付捐贈款項，並已取具該政黨開立的收據，但該政黨105年度未以政黨名義參與立法委員選舉，申請人捐贈給該政黨的金額，就無法適用列舉扣除額規定。

官員呼籲，納稅義務人申報列舉捐贈政黨扣除額時，應注意符合政治獻金法相關法令規定，才能扣除，以免因不諳法令遭剔除補稅，影響自身權益。（編輯：張均懋）1070606

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