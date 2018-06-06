美商盼放寬責任制 國發會：已向勞動部建議

美國商會在白皮書提出包括採用新思維來規範勞動基準法中專業與管理人員的工時，100%確保台灣有持續、充足、價格穩定且具有競爭力的電力供應，台灣政府應確保各機關都能擁抱創新精神，努力確保台灣法規訂定過程的透明完善以及應歡迎大型私募基金來台投資等5大建議。

（中央社記者潘姿羽台北6日電）台北市美國商會今天提出再修勞基法的訴求，希望放寬責任制適用至專業及管理人員，國發會主委陳美伶表示，5月初已向勞動部提出鬆綁建議，後續將由勞動部審慎研議。

陳美伶致詞時，除了肯定美國商會協助會員在台拓展商機，並為改善台灣經商環境提供寶貴建議，也特別針對美國商會關切的議題做出說明。

台北市美國商會近年來積極訴求修正勞基法，希望對符合一定薪資條件的監督管理人員、專業人員給予適用勞動基準法第84條之一的責任制待遇，這也是今年白皮書提到的主要訴求。

台北市美國商會解釋，目前勞基法所提供的工作環境，還是沒辦法符合新一代的專業及管理人士與知識經濟時代雇主的需求，這些員工對於雇主的價值在於工作表現、而非工作時數，他們的工作條件需要有彈性，才能達到雇主期待的創意與創新。

陳美伶向美國商會表示，國發會已經在今年5月2日向勞動部提出鬆綁的建議，後續勞動部將召開委員會討論。

國發會今天下午也發布新聞稿說明，美國商會所提的建議，台灣政府多已有具體作為；在確保電力供應充足及價格穩定方面，經濟部在需求面持續擴大需量反應措施，供給面則強化機組定期維修，同時確保新設機組如期商轉，以穩定電力供應，可達成2019年起備用容量率15%、備轉容量率10%的穩定供電目標。

此外，電價穩定部分也已透過電價公式維持電價合理化，並設立電價穩定準備，以降低電價波動對物價的影響。

確保政府各機關擁抱創新精神方面，國發會今年2月起推動「優化新創事業投資環境行動方案」，協助新創事業發展。至於確保法規訂定過程透明完善，現階段各機關法規命令草案原則須公告60天，目前有約7成案件符合此規定。

美國商會呼籲應鼓勵大型私募基金來台投資，國發會說明，經濟部已於去年3月修正辦法，明確規範重大外人投資案件的審查項目、應備文件；另外，為了進一步簡化現行外國人來台投資審核程序，正在辦理外國人投資條例以及華僑回國投資條例修法，由現行「事前核准」制度，修正為「原則事後申報，例外事前核准」，將儘速將草案報請行政院審查。（編輯：林孟汝）1070606