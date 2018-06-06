吳音寧惹議 蔡英文：不能讓假新聞誤導人民

陳吉仲報告指出，吳音寧的表現不是媒體報導的那樣子，吳音寧上任以來績效有明顯改善，從盈餘到制度改革，遠遠超過韓國瑜在任期間的狀況。

（中央社記者呂欣憓台北6日電）台北農產運銷公司總經理吳音寧表現惹議，民進黨主席蔡英文今天說，吳音寧不是政治人，在政治場合的應答容易被誤解，希望黨和相關機關告訴大眾真相，不能讓假新聞誤導人民。

kolas yotaka轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘聽了報告後說，吳音寧做得很好，怎麼會被大家講成這樣。兼任黨主席的總統蔡英文因此特別裁示，希望相關機關告訴社會大眾真相是什麼，包括部會到黨，都可以進一步扭轉平衡不實的假新聞，希望民眾不要被錯誤假新聞、經過拼貼、扭曲或刻意剪接的新聞引導。

蔡英文在會中說：「吳音寧是有理想、會做事的人，但可能不是很熟悉政治的人，不是政治人，在政治場合的應答容易被誤解。」因此希望黨部可以協助吳音寧，重點不是協助特定的人，而是不能讓假新聞誤導人民。（編輯：林興盟）1070606