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議員呼籲縮短停車收費時間　中市府：將調整

記者柳榮俊／台中報導2018/06/06 18:11
▲議員鄭功進建議市府將現行公有停車格縮短停車收費時間（圖／議員鄭功進提供 , 2018.6.6)
▲議員鄭功進建議市府將現行公有停車格縮短停車收費時間（圖／議員鄭功進提供 , 2018.6.6)

台中人口持續增加，私人交通工具數量也隨之提升，市議員鄭功進指出，根據交通局的統計資料顯示，台中市公有停車場基金收入逐年增加，今年光是截至5月底，將突破6億元的大關，停車管理政策的收費時間及費率，應該僅為提高周轉率的手段，並非以瘦市民荷包為目的。建議市府將現行所有公有收費停車格調整到晚上8時以前，給民眾省下一杯飲料錢的好心情。

交通局長王義川今(6)日宣布，自8月1日起，主要住宅區將試辦星期日不收費，並將平常日的收費截止時間由晚間20時，調整提前為18時止，商業區也將檢討收費截止時間自22時提前為20時，增進民眾福利。

鄭功進表示，依照交通局所提供的路邊收費車格時間統計表，可得知現行台中市的汽車收費停車格，平均每四格停車格就有一格收到晚上的10點，高達25.83%（6475格）的比例收費顯然過晚。許多不具名的基層收費員都私下表示，必須協調長達14小時的輪班，只要輪到晚班，回到家難免都要晚上11、12點，根本毫無家庭生活可言。

此外，鄭功進強調，不少辛苦加班到晚上8、9點的社會新鮮人，也到服務處反映，在台北讀大學時，不論是東區、信義區，甚至是人車鼎沸的士林夜市、饒河夜市，只要超過8點，市府的公有停車格一律皆不收費。希望台中市政府能還利於民，縮短收費時段，否則上班一張、下班又一張的停車繳費單，心情總是有點沉重。

交通局長王義川表示，停車收費是一種管理手段，利用費率調整作為車位供需轉換策略，103年前，全市停車格大部分皆收費至晚上22時止，從104年開始新增的收費停車位，則視該區域停車需求量大小，分別酌收至晚間20時或18時止。

王義川說，自8月1日起，部分主要住宅區將試辦星期日不收費，並將平常日的收費截止時間由晚間20時，調整提前為18時止；至於商業區部分，因為停車需求量較大，為讓停車位有效轉換、調整供需，同時減緩市民負擔，將檢討收費截止時間自22時提前為20時。

他強調，停車格收費可有效促進供需轉換，避免車位遭長期佔有，並非為了市庫收入。台中市停管基金已從103年2.73億元，累積提升到15億元，相當充足，因此停車收費時間將可調整提前。

 

關鍵字停車格鄭功進周轉率
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