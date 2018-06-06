落實反恐亞運維安 印尼推社區安全網

伊克伯說，印尼軍方和其他相關各方也會支援警方的維安計畫，像是印尼警方會和印尼亞運籌備委員會（INASGOC）合作，採取最高等級的維安工作。

亞運維安問題備受關注，伊克伯（Muhammad Iqbal）今天接受中央社記者專訪表示，印尼警方有特定的亞運維安策略，動員所有印尼警方的資源，專注在亞運維安。

第18屆亞洲運動會，將於8月18日至9月2日在印尼首都雅加達及蘇門答臘東南部的巨港舉行，預計有45國1萬多名選手在40個項目中競技。

（中央社記者周永捷雅加達6日專電）印尼國家警察發言人伊克伯今天表示，印尼將出動包括軍、警共10萬人維護亞運期間安全，警方也密切防範恐怖活動，各國選手和遊客可安心到訪印尼。

他對各國選手和貴賓喊話，「不要擔心，印尼一直都很安全」。

伊克伯指出，亞運期間印尼會動員10萬名軍警維持安全。此外，警方也有疏解交通壅塞的計畫，有助各國選手從飯店到比賽場地路途的交通順暢。

此外，面對先前泗水（Surabaya）發生的一連串恐怖攻擊，伊克伯分析，進行恐攻的幾個家庭是受激進思想的強烈影響，他們從社群媒體學到相關激進思想，被洗腦後追隨恐怖主義，並稱自己從事的恐怖活動是「聖戰」。這些人影響他們的妻子、子女，進而威脅他人。

伊克伯指出，泗水自殺炸彈客雖然與阿曼（AmanAbdurrahman）領導的「神權游擊隊」（JemaahAnsharut Daulah）有關聯；不過阿曼否認這些自殺炸彈客屬於神權游擊隊，因此，這些自殺炸彈客成了所謂的「孤狼」（lone-wolf）。

孤狼恐怖主義指單一個人策劃與執行恐怖主義暴力行為，去支持一些團體、運動、或意識形態。由於這類恐怖分子並無受命於任何個人或團體，各種準備活動皆獨自進行，因此更加難以預防或發現。

伊克伯表示，印尼警方會透過鎮壓，採取維安措施，掃蕩恐怖主義。恐怖主義就像是「冰山一角」一樣，雖然恐怖分子尚未被全部掃蕩完畢，但印尼警方會藉由逮捕行動，鏟除恐怖主義這座冰山。

像是印尼國會日前通過「反恐法」修法法案，賦予警方更大權限追查不論是在校園，或是伊斯蘭寄宿學校的恐怖分子嫌犯。

他指出，印尼必須把恐怖主義的根源減到最低，同時給與下一代正確的教育，如此一來，恐怖主義才不會茁壯。

值得注意的是，伊克伯提出印尼對抗恐怖主義的「社區安全系統」，這個系統有3個支柱，分別是「區域層級政府」、「區域層級警局」以及「區域層級軍隊」。

在此系統下，印尼政府可以從區域貫徹到分區層次政府以及分區層級的警局和軍隊，並落實至鄰里街坊，讓所有人都了解他們的社區。

伊克伯指出，這是一個「挨家挨戶」（door todoor）的系統，預先防範恐怖主義，如果社區鄰里中有個別民眾出現顯著變化，警方可以在初期階段就追查，並與鄰里街坊增進熟悉。

對於齋戒月期間的治安，伊克伯表示，印尼警方在軍方及相關各單位的支持及合作下，確保外國人士及當地民眾在齋戒月期間的安全，印尼全國各城市的維安系統已經啟動，所以目前是安全的情形。

不過，他也呼籲外國人要對周遭環境有警覺意識，且在齋戒月期間不要炫富，才不會淪為歹徒下手目標。（編輯：陳惠珍）1070606