南投檢警抓盜伐 起出逾300萬元珍貴林木

南投林管處報案，南投地檢署指派檢察官林渝鈞、張鈞翔指揮南投縣警察局集集分局、保七總隊第五、第六大隊、內政部移民署苗栗縣、雲林縣專勤隊等司法警察機關偵辦，並會同南投林管處，專案小組半年來多次深入南投山區調查蒐證，本月4日、5日同步發動搜索。

林務局南投林區管理處去年11月在所轄巒大事業區清查林班地，發現蕭姓男子夥同外籍移工疑似盜伐國有林木，蕭男等人見巡護人員立即逃逸無蹤，現場遺留7個揹架、7塊扁柏木角材。

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）蕭姓男子等人組成盜伐集團橫行南投山區，警檢獲報經半年多時間進入深山調查及蒐證，共逮捕15名盜伐犯嫌到案，起出總重約443公斤藝品與樹材，價值初估逾新台幣300萬元。

南投地檢署主任檢察官黃政揚今天說，警察與林務人員共110名同步在南投、雲林搜索12個處所，拘提蕭姓等12名盜伐共犯、3名越南移工到案，並查扣遭竊肖楠、紅檜、扁柏、牛樟等樹材與藝品121件，總重443公斤，這批證物初估價值超過300萬元。

查扣證物還有1把土造散彈槍、151發制式散彈、十字弓及箭、12.53公克毒品安非他命、作案用鏈鋸7台、鏈條1條、無線電4支、車輛1輛。

檢警調查，蕭姓主嫌等人盜採珍貴林木，分解成塊，再搬運到山區道路用車載下山，賣給買主銷贓牟利，並承租山區工寮，供參與犯案的越南移工居住及放置遭盜伐林木，另提供土造散彈槍、彈、十字弓供移工打獵及防身，不法所得難以估算。

檢察官訊問後，向法院聲請羈押集團為首的蕭姓、黃姓、朱姓及一名逃逸越南移工等4名犯嫌獲准，其餘張姓等11名犯嫌交保及限制住居。（編輯：施燕飛）1070606