NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈停車收費時間　中市議員呼籲縮短業者推出海陸霸王粽搶攻端午商機8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

南投檢警抓盜伐 起出逾300萬元珍貴林木

中央社2018/06/06 17:47
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）蕭姓男子等人組成盜伐集團橫行南投山區，警檢獲報經半年多時間進入深山調查及蒐證，共逮捕15名盜伐犯嫌到案，起出總重約443公斤藝品與樹材，價值初估逾新台幣300萬元。

林務局南投林區管理處去年11月在所轄巒大事業區清查林班地，發現蕭姓男子夥同外籍移工疑似盜伐國有林木，蕭男等人見巡護人員立即逃逸無蹤，現場遺留7個揹架、7塊扁柏木角材。

南投林管處報案，南投地檢署指派檢察官林渝鈞、張鈞翔指揮南投縣警察局集集分局、保七總隊第五、第六大隊、內政部移民署苗栗縣、雲林縣專勤隊等司法警察機關偵辦，並會同南投林管處，專案小組半年來多次深入南投山區調查蒐證，本月4日、5日同步發動搜索。

南投地檢署主任檢察官黃政揚今天說，警察與林務人員共110名同步在南投、雲林搜索12個處所，拘提蕭姓等12名盜伐共犯、3名越南移工到案，並查扣遭竊肖楠、紅檜、扁柏、牛樟等樹材與藝品121件，總重443公斤，這批證物初估價值超過300萬元。

查扣證物還有1把土造散彈槍、151發制式散彈、十字弓及箭、12.53公克毒品安非他命、作案用鏈鋸7台、鏈條1條、無線電4支、車輛1輛。

檢警調查，蕭姓主嫌等人盜採珍貴林木，分解成塊，再搬運到山區道路用車載下山，賣給買主銷贓牟利，並承租山區工寮，供參與犯案的越南移工居住及放置遭盜伐林木，另提供土造散彈槍、彈、十字弓供移工打獵及防身，不法所得難以估算。

檢察官訊問後，向法院聲請羈押集團為首的蕭姓、黃姓、朱姓及一名逃逸越南移工等4名犯嫌獲准，其餘張姓等11名犯嫌交保及限制住居。（編輯：施燕飛）1070606

落實反恐亞運維安 印尼推社...用塑量速增 新加坡垃圾島將...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan