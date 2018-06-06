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金門縣府廣發召集令　號召老兵重返大膽島

記者蔡若喬／金門報導2018/06/06 18:03
▲大膽島開放在即，金門縣府推出老兵召集令活動（圖／金門縣觀光處提供 , 2018.06.06)
▲大膽島開放在即，金門縣府推出老兵召集令活動（圖／金門縣觀光處提供 , 2018.06.06)

配合823砲戰60週年紀念，縣府籌備已久的戰地秘境大膽島預定於7月26日開放試營運，並於5月期間辦理2梯大膽老兵返島擔任志工整理環境，因老兵熱烈反應，預定再持續第3波大膽老兵志工活動，並為加強推廣，擴大老兵返金，縣府特別推出「2018戰地主題推廣活動-老兵召集令獎勵計畫」號召老兵返金旅遊。

活動自7月1日起至12月25日止，於活動期間返金旅遊老兵，縣府將於機場設置迎賓櫃台，歡迎老兵報到，並特別以金門高粱十景酒之「樓重莒光」酒，搭配碉堡外盒、金防部三角標示掛飾，打造專屬之限量紀念酒款送給金門老兵。據金酒公司表示，此一酒款係產區專案契作、為皮厚穗豐之純糯紅高粱，以獨家「三高二低一翻」純糧固態發酵釀酒工藝，由老師傅手工下甑蒸餾摘酒釀造，儲放恆溫恆濕地窖熟陳。榮獲國家級評委廠長領軍，首席勾調師與十數位一級品酒師，歷經三年定格酒體，為金酒突破一甲子工藝代表作，深獲好評；且其口感亦為十萬大軍駐守金門時最喜好與熟悉之味道，值得行家品鑑。

縣府同時鼓勵老兵揪團返金旅遊，除老兵返金可領取一瓶樓重莒光酒款外，老兵揪團旅遊達一定人數者，再發給該團金門高粱酒獎勵。縣府表示，老兵在金門服役期間，同甘共苦，弟兄們每每相聚情感濃烈，透過金門高粱酒共飲歡聚，一起懷想當年。
金門縣戰地史蹟學會基於多年協助老兵們返金的經驗，預定於9至10月推出專屬老兵體驗活動，將召集5梯次老兵返金，縣府表示，該會以戰地史蹟研究及服務為專長之人民團體，多年默默提供老兵服務，獲有口碑，歡迎老兵們踴躍報名參加。
相關活動資訊請上金門觀光旅遊網：https://kinmen.travel/
 

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關鍵字大膽島老兵觀光金門
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