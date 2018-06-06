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花防部張峻鵬犧牲退役假期參演　珍惜軍旅回憶

軍聞社2018/06/06 16:37
▲ 陸軍花東防衛指揮部所屬迫砲排6日於花蓮港區實施模擬射擊。（軍聞社記者陳建興攝）
▲ 陸軍花東防衛指揮部所屬迫砲排6日於花蓮港區實施模擬射擊。（軍聞社記者陳建興攝）
花防部所屬M60A3戰車6日於花蓮港實施演練。（軍聞社記者陳建興攝）花防部張峻鵬中士，自願放棄假期參與漢光演習。（軍聞社記者陳建興攝）張峻鵬中士展現領導特質，帶領所屬完成任務。圖為張中士在完成任務後向射手比讚。（軍聞社記者陳建興攝）花防部指揮官賀中將（中）表揚屆退的張峻鵬中士，並與所屬班兵合影，肯定他認真負責的工作精神。（軍聞社記者陳建興攝）

（軍聞社記者陳建興專訪）陸軍花東防衛指揮部為驗證防衛作戰效能，今日於花蓮港實施要港防衛作戰演練，操演官兵行列中，裝騎連一名即將屆退的張峻鵬中士，自願放棄假期參與演練，精神可嘉。

　上午的操演，模擬敵軍進犯花蓮港，在花防部指揮官賀中將指揮下，先期掌握戰場情報，接續由所屬防空連復仇者飛彈車演練接戰程序，作戰區所屬混砲營、迫砲排則以實兵實作方式，實施模擬射擊演練，最後，協同戰車排、裝騎排、反裝甲排對目標區實施掃蕩，順利完成任務。

　張峻鵬表示，因為這是他最後一次參與演習，特別想和夥伴們共同留下難得的經驗，奮戰到底。

同時，由他負責指揮的戰車，剛好也在演習中擔任主要衝鋒的位置，他認為能夠和同伴們一起完成，必將成為他人生中最難忘的回憶。

　畢業於陸軍專科學校專6期機械工程系的張峻鵬中士，家住基隆暖暖，到部後分發至裝騎連戰車排戰4車，在單位服役的6年期間，就是跟同車的班兵共同奮鬥至今。

　張峻鵬指出，操演前，他和同車夥伴相互進行偽裝，感性的他眼角便已泛淚，他指出，這6年就像放投影機一樣，一幕一幕的像回憶般充滿感動。

　張峻鵬表示，操演前，官兵除了必須分工完成許多準備外，他們也以人代車，全副武裝進行整備，相當辛苦；過程中，有些裝備也需要維修保養，而戰車本身就是很重的裝備，相對而言，零件也都相當沉重，在保修上必須花費勞力，是比較難忘的經驗。

　張峻鵬表示，服役6年來，很感謝同車的射手、裝填手與戰駕士，他會一直記得這個回憶。

最後，他以「做就對了，堅持到底」的精神，與同伴互勉，並祝演習順利成功。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
克敵致勝要港防衛作戰

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