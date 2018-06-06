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當老派紳士遇上大齡正妹　來趣關西吟詩作畫慶端午

記者常似虎／新竹縣報導2018/06/06 18:04
▲來趣關西系列活動，邀請大齡創作者吟詩作畫慶端午。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.06）
▲來趣關西系列活動，邀請大齡創作者吟詩作畫慶端午。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.06）

新竹縣政府主辦「來趣關西」系列活動，六月份專題講座將邀請關西陶社詩會規劃在端午節前夕辦理【端午詩情】，16日（周六）上午在關西分駐所所長宿舍，由大齡創作者同場吟詩作畫；同時6月份的每周六、日也有關西鎮公所及大同社區籌畫「茅子埔鄉土情」畫展，展出正妹彩繪關西社區故事。縣長邱鏡淳邀請大家一起來吟詩作畫。

文化局長張宜真表示，成立於日治時期的新竹縣陶社詩會，延續漢詩格律，汲取生活場景中的詩意，經常聚會吟誦出一首首文學境地中的關西，詩中無處不展露關西詩人們記憶中的美好家園；詩會為紀念前人，會在詩人節這天擊缽吟誦。


▲來趣關西系列活動，邀請大齡創作者吟詩作畫慶端午。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.06）

多位長年投入漢語創作的詩會成員，將在關西分駐所所長宿舍遵循古律同聲吟誦詩作；館內並展覽詩會書畫作品、新竹縣詩創作、吳濁流文學獎作品輯、關西文史研究等書籍，歡迎喜愛藝文的觀眾，在抑揚頓挫的詩聲中同場共樂。

關西分駐所每周六、日開放參觀的「茅子埔鄉土情」畫展，展出正妹彩繪關西社區故事，畫作創作來自一群未曾受過美術教育訓練素人畫家們，來自關西大同社區的婆婆媽媽們在100年勇敢地成立「正妹繪畫班」，放下鋤頭鍋鏟的雙手，從那時起嘗試拿起畫筆描繪家鄉。平均年齡70歲的她們，經常笑稱畫筆比菜園鋤頭還重，一路摸索加上勤於動手練習，慢慢累積並集結出她們在家務之外的努力耕耘。不是專職畫家的正妹們，構圖、用色、線條所勾勒的畫面，一筆一畫樸拙平凡、卻動人心弦。


▲來趣關西系列活動，邀請大齡創作者吟詩作畫慶端午。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.06）

六月份的周末假期，來縣定古蹟關西分駐所及所長宿舍，聆聽大齡的老派紳士吟詩作對，並觀賞大齡正妹們用畫筆重現的家鄉記憶、早年農村生活況味，感受詩作與畫作背後的傳統漢詩堅持、樸實畫風內蘊的深情。展覽期間，還有社區小農的友善攤位，展售分享自家菜園、手作的安心食用蔬果及點心。

關鍵字陶社詩會關西分駐所正妹繪畫班
金門縣號召老兵　重返大膽島高雄關查獲走私香菸 　市價二千萬

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