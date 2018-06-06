壞心主人獨留狗狗在車廂　汪星人發出哀嚎聲令人揪心

最近天氣越來越炎熱，大家要多注意毛小孩的身體健康，尤其毛孩們沒辦法像人類一樣，利用排汗進行體溫調節，所以容易導致中暑。在英國就發生粗心主人逛超市，將狗狗獨留車廂將近20分鐘的恐怖事件，目擊者指出雖然車窗有搖下少許縫隙，但可憐的狗狗不僅死命將嘴巴頂在窗外，連瞳孔都似乎因為炎熱而放大，現場還傳來狗狗的哀嚎與哭泣聲，好心民眾趕忙到超市服務台通知工作人員，希望能找到狗狗的主人將牠放出，幸最後主人及時趕到，將狗狗救出而未發生憾事。

好心的目擊者在上周日（6月3日），看到狗狗被獨留在Sainsbury的超市停車場，雖然室外天氣接近24度，但車內氣溫實際上只要過了十分鐘就會上升至34度，目擊者在一旁細心陪伴著不停哭泣的狗狗，更請求其它好心人，趕快通報給超市的工作人員，讓他們廣播車號趕緊將主人找出，好讓狗狗可以離開車廂，可憐的狗狗不僅將嘴巴頂在超狹窄的車窗縫隙，似乎想多吸點外面空氣，就連眼睛瞳孔都呈現異常的放大情況，目擊者隨後將狗狗可憐模樣拍攝下來，一方面她希望提醒粗心車主的惡劣行為，也期盼能告訴更多人，千萬不要輕易將狗狗獨自放在炎熱車廂內，以免後悔莫及。