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壞心主人獨留狗狗在車廂　汪星人發出哀嚎聲令人揪心

寵毛網2018/06/06 17:52
壞心主人獨留狗狗在車廂　汪星人發出哀嚎聲令人揪心（圖／寵毛網）
壞心主人獨留狗狗在車廂　汪星人發出哀嚎聲令人揪心（圖／寵毛網）

最近天氣越來越炎熱，大家要多注意毛小孩的身體健康，尤其毛孩們沒辦法像人類一樣，利用排汗進行體溫調節，所以容易導致中暑。在英國就發生粗心主人逛超市，將狗狗獨留車廂將近20分鐘的恐怖事件，目擊者指出雖然車窗有搖下少許縫隙，但可憐的狗狗不僅死命將嘴巴頂在窗外，連瞳孔都似乎因為炎熱而放大，現場還傳來狗狗的哀嚎與哭泣聲，好心民眾趕忙到超市服務台通知工作人員，希望能找到狗狗的主人將牠放出，幸最後主人及時趕到，將狗狗救出而未發生憾事。

可憐的狗狗被獨留在車廂內，尤其只留下超細微的縫隙可供空氣流通。（圖／翻攝自somersetlive.co）

好心的目擊者在上周日（6月3日），看到狗狗被獨留在Sainsbury的超市停車場，雖然室外天氣接近24度，但車內氣溫實際上只要過了十分鐘就會上升至34度，目擊者在一旁細心陪伴著不停哭泣的狗狗，更請求其它好心人，趕快通報給超市的工作人員，讓他們廣播車號趕緊將主人找出，好讓狗狗可以離開車廂，可憐的狗狗不僅將嘴巴頂在超狹窄的車窗縫隙，似乎想多吸點外面空氣，就連眼睛瞳孔都呈現異常的放大情況，目擊者隨後將狗狗可憐模樣拍攝下來，一方面她希望提醒粗心車主的惡劣行為，也期盼能告訴更多人，千萬不要輕易將狗狗獨自放在炎熱車廂內，以免後悔莫及。

被留在車廂的狗狗，更發出令人不忍哀嚎與哭泣聲。

被留在車廂的狗狗，更發出令人不忍的哀嚎與哭泣聲。（圖／翻攝自dailymail）

經過廣播後，主人在20分鐘後姍姍來遲，目擊者馬上請主人給他的狗狗喝水，但主人則聲稱：「我只去了十分鐘罷了！尤其狗狗一點事情都沒有呀！」讓目擊者十分生氣，她隨後也將照片上傳到網路上，希望大家都能注意毛小孩的安全，不要輕易將毛小孩獨留在炎熱的車廂內。

雖當天室外天氣接近24度，但車內氣溫只要過了十分鐘就會上升至34度，狗狗更忍不住將頭伸出窗外，似乎想要呼吸外面新鮮空氣。

雖當天室外天氣接近24度，但車內氣溫只要過了十分鐘就會上升至34度，狗狗更忍不住將頭伸出窗外，似乎想要呼吸外面新鮮空氣。（圖／翻攝自dailymail）

此事件發生後，英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）亦發出警告說：「當氣溫上升時，即使你感覺室外並不炎熱，切記勿將動物留在汽車、大貨車、溫室或附屬建築物中。尤其室外雖然僅有22℃，經過一小時後，車內溫度可能達到47℃，容易導致寵物死亡。」大家絕對不可輕忽在炎熱的天氣裡，狗狗被困在汽車裡的危險。

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關鍵字中暑車廂
曾是同胎中最瘦小還差點沒人...

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