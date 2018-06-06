週刊爆侯友宜警界官運扶搖直上　原來都是靠他

根據周刊的報導，朱立倫的岳父高育仁與王姓女星發生婚外情，高育仁為避免影響政治的生涯，與王女協議分手，但王女的態度反反覆覆，於是高育仁透過侯友宜警大學長的貼身隨扈處理；當時王女因被檢舉斂財遭侯友宜帶隊搜索，事後王女孩因恐嚇取財未遂入獄，侯友宜的官運也扶搖直上，報導還引述政壇人士所說「與其說侯友宜是朱家軍，還不如說是高家班。」

周刊報導國民黨新北市長參選人侯友宜擔任台北市刑大除暴組長的任內，帶隊搜索新北市長朱立倫的岳父－前台灣省議會議長高育仁當年的小三家，此後侯友宜的官運便扶搖直上；侯友宜辦公室發言人賴冠群今（6）日表示，很顯然就是在選舉期間的負面操作。

針對週刊不符事實的報導，賴冠群指出，侯友宜於民國75年擔任台北市刑大的除暴組長，當時完全不認識時任台灣省議會議長的高育仁，自然也絕對不可能被高育仁關切，因此這幾篇文章將高、侯聯結，就是刻意牽拖，絕非事實；此外，文章以30多年前的舊事、而且是26年前已在選舉時被控告過的不實事件，現在又操作來牽拖侯友宜，很顯然就是在選舉期間的負面操作。

賴冠群說，偵辦案件一定是被害人有報案的程序，經他們的查證，這個案件的受害人是基隆地方望族顏家，他們（顏家）報案，警察刑事單位當然要偵辦，而周刊文章卻継續移花接木，含沙射影，非常惡劣；賴冠群更強調，這相關案件的過程，侯友宜也沒有被任何人關切。

賴冠群認為，侯友宜從警30餘年，偵辦過無數的刑事案件，現在有心人刻意找了某一陳年往事「爆料」給媒體，刻意連結到候選人，這無疑就是典型的選舉操作，惡意抹黑，「選舉打負面抹黑，是陳年老招、屢見不鮮，但沒想到，新北市今年這麼早就開始烏賊戰了」。