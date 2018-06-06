TA光點計畫有成 首波50家台商上架亞馬遜平台

外貿協會秘書長葉明水表示，貿協跟亞馬遜攜手合作，輔導廠商上架亞馬遜，邁向國際電商圈，今年雙方更簽訂合作備忘錄，未來TA光點計畫將逐步擴大至更多廠商、產業，一起走向全球跨境電商市場。

TA光點計畫包含培訓課程、專人輔導、跨國寄送服務等跨境電商資源；日前這項計畫首波入選廠商，已經順利發貨抵達美國亞馬遜倉儲。

中華民國對外貿易發展協會、電商公司亞馬遜Amazon及中華郵政聯手，推動專為企業打造的TA光點計畫，自年初開始徵件，今天舉辦成果發表會，也邀請廠商現身說法。

葉明水指出，第一批50家先針對資通訊產業跟自行車，未來再跟亞馬遜討論，選擇的產業看是其他的手工具，或者其他產業合作。

首家申請發貨的銘鵬科技總經理李博凱表示，過去銘鵬透過提供影音控制器相關一條龍服務，累積不少國際客戶，但近期面對數位時代崛起，開始思考突破口，TA光點計畫提供難得機會，讓銘鵬可透過跨境電商方式接觸消費者，兼營B2B（企業對企業）及B2C（企業對客戶）市場。

樹德企業總經理吳宜叡則說，同時擁有貿協及電商巨擘亞馬遜雙方資源支持，是樹德在開拓市場時的信心所在，樹德參與計畫後，將以SHUTER及Livinbox品牌進軍美國，期待可透過亞馬遜優勢與當地醫院、學校、企業等創造商機。

投入汽車、船舶儀表製造近30年的瑞克儀錶執行長羅凱尹分享，過去公司外銷產品雖佔90%，但多非直接與買主面對面交易，無法了解客戶對產品的回饋，因而開始思考如何改變以往外銷模式。

羅凱尹表示，B2B轉型跨境電商不易，而貿協相當積極協助台灣廠商接軌國際，TA光點計畫自3月底啟動發貨，4月6日瑞克儀表即收到首筆訂單及客戶評價回饋，未來也會持續堅持。

貿協表示，TA光點計畫是雙方合作開端，因台灣具備傳統外銷實力，面對數位經濟時代崛起，各企業家開始著手轉型，亞馬遜相當看好台灣商品品質和產業潛力，未來貿協與亞馬遜將針對電子商務模式、數位工具應用、數位人才培訓等面向，協助台灣廠商踏入跨境電商圈。（編輯：林孟汝）1070606