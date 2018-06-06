NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈墨國腳被爆開歡送趴　30妓女作陪高市海洋局　辦理漁港安全維護訓練8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

TA光點計畫有成 首波50家台商上架亞馬遜平台

中央社2018/06/06 18:02
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者朱則瑋台北6日電）外貿協會與電商亞馬遜等單位合作推動TA光點計畫，首波將挑選50家台灣資通訊、自行車兩大領域業者上架，預計3個月內完成篩選，近千項商品將上架亞馬遜平台。

中華民國對外貿易發展協會、電商公司亞馬遜Amazon及中華郵政聯手，推動專為企業打造的TA光點計畫，自年初開始徵件，今天舉辦成果發表會，也邀請廠商現身說法。

TA光點計畫包含培訓課程、專人輔導、跨國寄送服務等跨境電商資源；日前這項計畫首波入選廠商，已經順利發貨抵達美國亞馬遜倉儲。

外貿協會秘書長葉明水表示，貿協跟亞馬遜攜手合作，輔導廠商上架亞馬遜，邁向國際電商圈，今年雙方更簽訂合作備忘錄，未來TA光點計畫將逐步擴大至更多廠商、產業，一起走向全球跨境電商市場。

葉明水指出，第一批50家先針對資通訊產業跟自行車，未來再跟亞馬遜討論，選擇的產業看是其他的手工具，或者其他產業合作。

首家申請發貨的銘鵬科技總經理李博凱表示，過去銘鵬透過提供影音控制器相關一條龍服務，累積不少國際客戶，但近期面對數位時代崛起，開始思考突破口，TA光點計畫提供難得機會，讓銘鵬可透過跨境電商方式接觸消費者，兼營B2B（企業對企業）及B2C（企業對客戶）市場。

樹德企業總經理吳宜叡則說，同時擁有貿協及電商巨擘亞馬遜雙方資源支持，是樹德在開拓市場時的信心所在，樹德參與計畫後，將以SHUTER及Livinbox品牌進軍美國，期待可透過亞馬遜優勢與當地醫院、學校、企業等創造商機。

投入汽車、船舶儀表製造近30年的瑞克儀錶執行長羅凱尹分享，過去公司外銷產品雖佔90%，但多非直接與買主面對面交易，無法了解客戶對產品的回饋，因而開始思考如何改變以往外銷模式。

羅凱尹表示，B2B轉型跨境電商不易，而貿協相當積極協助台灣廠商接軌國際，TA光點計畫自3月底啟動發貨，4月6日瑞克儀表即收到首筆訂單及客戶評價回饋，未來也會持續堅持。

貿協表示，TA光點計畫是雙方合作開端，因台灣具備傳統外銷實力，面對數位經濟時代崛起，各企業家開始著手轉型，亞馬遜相當看好台灣商品品質和產業潛力，未來貿協與亞馬遜將針對電子商務模式、數位工具應用、數位人才培訓等面向，協助台灣廠商踏入跨境電商圈。（編輯：林孟汝）1070606

鄭英耀接教長傳言又起 政院...馬國跨境電信詐欺案 逮1...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan