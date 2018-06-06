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中央社

日搬百斤重物 30歲男腰椎嚴重退化

中央社2018/06/06 18:07
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者趙麗妍台中6日電）32歲的小吳在傳統工廠當學徒，經常一天搬重物累積達百斤重，5年前他出現腰痛腳麻症狀，復健、吃藥無法緩解，醫生評估他第5節腰椎椎間盤嚴重退化，可能如同80歲老翁的腰椎。

小吳17歲就在傳統產業工廠當學徒，每天搬運原料和模具，需久站操作機台，當時自認年輕力壯，一天徒手搬重物累積達上百公斤，有次車禍撞傷肩膀和腰部後，他僅休息1周就繼續上工。

27歲時，小吳的身體開始出現腰痠背痛的症狀，5年來跑遍診所、醫院，勤做復健都無法緩解疼痛，最後他痛到站也不對、坐也不是，連睡覺都曾痛到醒過來，只好辭職，常跑診所打止痛針。

小吳到光田綜合醫院檢查，經核磁共振檢查發現，他第5節腰椎椎間盤退化突出，壓迫神經導致疼痛難耐，若繼續惡化，連走路都成問題；透過微創手術將椎間盤減壓，再於後脊突處置入彈性撐開器，解決疼痛也保有脊椎活動能力。

外科部副部長兼外傷科主任林牧熹今天表示，每一節脊椎骨之間有個功能類似彈簧緩衝、避震作用的結締組織稱椎間盤，椎間盤可讓相連的脊椎骨擁有活動度，可以彎腰、伸展。

然而，椎間盤隨著年齡老化或曾受到外力創傷，導致椎間盤中間、呈膠狀形態的髓核慢慢脫水而變扁，脊椎和脊椎間的空間變狹小擠壓椎間盤突出壓迫神經而疼痛。

林牧熹指出，透過核磁共振清晰可見病人的第5節腰椎左側神經受壓迫，因此透過微創手術切除2%受傷的椎間盤減壓後，於皮下4至5公分、後脊突處植入彈性撐開器，可分擔椎間盤壓力，減緩退化也保有椎間盤的活動彈性。

林牧熹提醒，脊椎必須沒有骨質疏鬆和不穩定滑脫的問題才得以植入彈性撐開器。當彎腰提1公斤，腰椎就承受5公斤力量，搬東西要先採蹲姿再搬，另外隨時伸展避免久站、久坐，多運動鍛練核心肌群能增強身體支撐，就能避免腰椎問題上身。（編輯：施燕飛）1070606

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