日搬百斤重物 30歲男腰椎嚴重退化

（中央社記者趙麗妍台中6日電）32歲的小吳在傳統工廠當學徒，經常一天搬重物累積達百斤重，5年前他出現腰痛腳麻症狀，復健、吃藥無法緩解，醫生評估他第5節腰椎椎間盤嚴重退化，可能如同80歲老翁的腰椎。

小吳17歲就在傳統產業工廠當學徒，每天搬運原料和模具，需久站操作機台，當時自認年輕力壯，一天徒手搬重物累積達上百公斤，有次車禍撞傷肩膀和腰部後，他僅休息1周就繼續上工。

27歲時，小吳的身體開始出現腰痠背痛的症狀，5年來跑遍診所、醫院，勤做復健都無法緩解疼痛，最後他痛到站也不對、坐也不是，連睡覺都曾痛到醒過來，只好辭職，常跑診所打止痛針。