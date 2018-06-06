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大雅區公所貼心服務　電池交換站啟用

記者柳榮俊／台中報導2018/06/06 19:35
▲全國區公所中大雅區公所唯一具備全方位電力補給站的機關（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.6)
▲全國區公所中大雅區公所唯一具備全方位電力補給站的機關（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.6)

全方位防制台中空污，開創更便利的綠能環境，台中市大雅區公所電動機車電池交換站今（6）日啟用，使大雅區公所成為全國區公所中唯一具備全方位電力補給站的機關，兼具電動機車充電站、電池交換站、電動汽車充電站，讓使用電動車的民眾不用擔心斷電問題。

大雅區公所電池交換站啟用典禮，由環保局副局長陳宏益、大雅區區長林華彬共同宣布正式啟用。

陳宏益表示，台中市展現創造電動車友善環境的決心，為了提升民眾使用電動車輛的意願，積極推廣電動機車，建構電動車輛友善使用環境，統計至107年4月，台中市的電動機車數量已成長到14,590輛，為104年3,868輛的3.8倍；而電動汽車充電站也已達299站，電動機車充電站已達469站，電動機車電池交換站則有72站。


▲大雅區公所電池交換站啟用（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.6)

林華彬指出，全方位防制空污是林佳龍市長長期關注和努力改善的目標，台中市除了台中火力發電廠等燃煤電廠是空汙固定汙染源外，汽機車等移動汙染源也占空汙來源約3分之1，市民擁有的汽機車總數是6都中最多，要減少空汙，除燃煤電廠等固定式汙染源要減煤、減碳，如何減少汽機車排放、提高公共運輸使用量，也是不容忽視的方向。

因此，大雅區公所率先呼應綠色交通計畫，廣設各類型充電站，提升民眾使用電動車的意願，逐步降低燃油汽機車的使用率，讓二行程機車、柴油車退場，共同為改善空氣品質努力。

林華彬強調，防制空汙不是口號，應該從公部門帶頭做起，期盼透過大雅區公所的拋轉引玉，讓各個行政機關也都能廣設電動汽機車充電站及電池交換站，一起推廣綠色交通， 改善移動污染源。

關鍵字大雅區公所電動機車電池
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