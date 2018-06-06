新台幣攻上1個月新高 3字頭後反彈逾3角

外匯交易員表示，台股今天大漲101.72點，再度收了個大紅棒，後市有機會挑戰今年初前波高點11270點，且外資也買超台股逾百億元，在匯市也持續匯入，導致新台幣走揚。此外，不僅是台灣股匯市，近日亞洲股匯市也表現亮眼，顯見投資人風險偏好降低，資金再度回流新興市場國家。

新台幣自5月30日貶破30元、以30.050元收盤以來，出現強勁反彈，5個交易日勁揚3.12角，升幅達1.05%。

外匯交易員說，義大利的政局動盪暫歇，可望續留歐元區，市場避險情緒下滑，歐元反彈，導致美元走弱。此外川金會如期舉辦，美國制裁伊朗所造成的地緣政治風險逐漸淡化，油價回檔，「現在已經找不出新的題材」，難以帶動美元轉強，因此新台幣仍有緩升空間。

展望新台幣後市，外匯交易員說，美國聯準會（Fed）下週將召開利率會議，如無意外將升息，市場早已預期，因此不會對金融市場造成太大影響。除非聯準會態度轉變，嘗試擴大緊縮，才有可能影響資金動向。

新台幣兌美元今天開盤價為29.825元，最高29.720元、最低29.826元，尾盤收29.738元，升值7.7分。（編輯：鄭雪文）1070606