NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈墨國腳被爆開歡送趴　30妓女作陪高市海洋局　辦理漁港安全維護訓練8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

新台幣攻上1個月新高 3字頭後反彈逾3角

中央社2018/06/06 18:14
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者邱柏勝台北6日電）避險情緒下滑、歐元反彈，外資匯入，今天新台幣隨亞幣續揚，終場收在29.738元兌1美元，升7.7分，匯價連5升並創逾1個月新高，台北與元太外匯經紀公司總成交量12.31億美元。

新台幣自5月30日貶破30元、以30.050元收盤以來，出現強勁反彈，5個交易日勁揚3.12角，升幅達1.05%。

外匯交易員表示，台股今天大漲101.72點，再度收了個大紅棒，後市有機會挑戰今年初前波高點11270點，且外資也買超台股逾百億元，在匯市也持續匯入，導致新台幣走揚。此外，不僅是台灣股匯市，近日亞洲股匯市也表現亮眼，顯見投資人風險偏好降低，資金再度回流新興市場國家。

外匯交易員說，義大利的政局動盪暫歇，可望續留歐元區，市場避險情緒下滑，歐元反彈，導致美元走弱。此外川金會如期舉辦，美國制裁伊朗所造成的地緣政治風險逐漸淡化，油價回檔，「現在已經找不出新的題材」，難以帶動美元轉強，因此新台幣仍有緩升空間。

展望新台幣後市，外匯交易員說，美國聯準會（Fed）下週將召開利率會議，如無意外將升息，市場早已預期，因此不會對金融市場造成太大影響。除非聯準會態度轉變，嘗試擴大緊縮，才有可能影響資金動向。

新台幣兌美元今天開盤價為29.825元，最高29.720元、最低29.826元，尾盤收29.738元，升值7.7分。（編輯：鄭雪文）1070606

善導書院賣鳳梨助弱勢 感動...全球和平指數排名 台灣居亞洲第

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan