日將要求G7峰會宣言 寫入實現北韓非核化

（中央社東京6日綜合外電報導）政府相關人士5日透露，日本政府基本決定將於8、9兩日在加拿大東部舉行的七大工業國集團（G7）峰會上，要求把實現北韓「完全、可驗證且不可逆非核化」的必要性寫入領袖宣言。

共同社報導，日本首相安倍晉三還將提出，把要求立即解決北韓綁架日本人問題寫入宣言。為了讓預定12日在新加坡舉行的美國和北韓領袖會談取得成功，有意向國際社會彰顯G7團結一致支持的姿態。

日方也有敦促北韓採取舉措，讓綁架問題取得進展，從而推動實現日本與北韓磋商的意圖。關於4月G7外長會議寫入聯合聲明的對北韓「維持最大限度施壓」這一表述，是否要求寫入領袖宣言，安倍將結合美國總統川普的意向做出最後判斷。