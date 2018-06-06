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中央社

日將要求G7峰會宣言 寫入實現北韓非核化

中央社2018/06/06 18:20
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社東京6日綜合外電報導）政府相關人士5日透露，日本政府基本決定將於8、9兩日在加拿大東部舉行的七大工業國集團（G7）峰會上，要求把實現北韓「完全、可驗證且不可逆非核化」的必要性寫入領袖宣言。

共同社報導，日本首相安倍晉三還將提出，把要求立即解決北韓綁架日本人問題寫入宣言。為了讓預定12日在新加坡舉行的美國和北韓領袖會談取得成功，有意向國際社會彰顯G7團結一致支持的姿態。

日方也有敦促北韓採取舉措，讓綁架問題取得進展，從而推動實現日本與北韓磋商的意圖。關於4月G7外長會議寫入聯合聲明的對北韓「維持最大限度施壓」這一表述，是否要求寫入領袖宣言，安倍將結合美國總統川普的意向做出最後判斷。

安倍將於6日下午啟程訪問美國與加拿大。當地時間7日下午將在美國華盛頓與川普舉行會談，確認川普不想使用「最大限度施壓」此一表態的真實意圖。

時事社報導，G7領袖峰會預定當地時間8、9兩日在加拿大東部召開，日本首相安倍晉三屆時將呼籲，邁向實現北韓完全、可驗證及不可逆非核化，務必要嚴格履行聯合國安理會祭出的制裁決議。

報導說，史上首次美國與北韓高峰會談即將於12日登場，北韓問題已成為政治領域最重要議題，出席G7峰會次數僅次於德國總理梅克爾的安倍，目標擺在讓G7團結一致，展現對非核化的強烈意願。1070606

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