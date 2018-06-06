全球和平指數排名 台灣居亞洲第5

（中央社倫敦6日綜合外電報導）根據經濟與和平研究所今天發布的2018年全球和平指數報告，台灣在163個國家中排名第34，在亞洲名列第5。而中東和非洲地區衝突不僅令全球和平惡化，也造成14兆美元經濟損失。

路透社報導，總部位在澳洲的經濟與和平研究所（IEP）分析來自智庫、研究機構、政府和大學的資料後，列出全球和平指數（GPI）排名。

台灣排名較去年上升6位。亞洲國家中排名最高的，依序是第8名的新加坡和第9名的日本，其次是第19名的不丹和第25名的馬來西亞。南韓居第49名，較去年下滑2位。中國則排名第112，較去年上升4位。