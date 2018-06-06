全球和平指數排名 台灣居亞洲第5

（中央社倫敦6日綜合外電報導）根據經濟與和平研究所今天發布的2018年全球和平指數報告，台灣在163個國家中排名第34，在亞洲名列第5。而中東和非洲地區衝突不僅令全球和平惡化，也造成14兆美元經濟損失。
路透社報導，總部位在澳洲的經濟與和平研究所（IEP）分析來自智庫、研究機構、政府和大學的資料後，列出全球和平指數（GPI）排名。
台灣排名較去年上升6位。亞洲國家中排名最高的，依序是第8名的新加坡和第9名的日本，其次是第19名的不丹和第25名的馬來西亞。南韓居第49名，較去年下滑2位。中國則排名第112，較去年上升4位。
根據這項排行榜，全球最和平前10國依序是冰島、紐西蘭、奧地利、葡萄牙、丹麥、加拿大、捷克、新加坡、日本和愛爾蘭。歐洲是全世界最和平地區，在排名前10的國家中占6位。
中東和北非則是全球最不和平地區。排名倒數的國家依序是敘利亞、阿富汗、南蘇丹、伊拉克、索馬利亞、葉門、利比亞、剛果、中非共和國和俄羅斯。
IEP執行主席基利亞（Steve Killelea）接受湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）電話訪問時指出：「過去10年全球和平逐漸緩慢惡化，其實應歸咎於中東和北非地區的衝突，以及這對其他地區的外溢效應。」
利比亞和敘利亞爆發戰爭，導致歐洲自2015年以來面臨移民危機。超過100萬名來自非洲、中東甚至阿富汗的難民，試圖經由土耳其或海路抵達歐洲大陸。
IEP估計，去年全球衝突造成14兆8000億美元（約新台幣440兆元）的經濟損失，相當於每人損失近2000美元（約新台幣6萬元）。而若最不和平國家的情勢能如最和平國家那樣穩定，全球經濟獲益可多增每人2000美元。
基利亞說，GPI報告是唯一衡量衝突帶來的經濟衝擊所做的研究。「結果顯示，和平和經濟財富的關係密不可分。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070606