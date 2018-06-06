大稻埕博物館7月開張 29處私房景點限定開放

（中央社記者汪宜儒台北6日電）從徒步導覽起家、基地在大稻埕的「台北城市散步」，7月推出徒步導覽路線升級版的「大稻埕博物館」，將走入29處私宅、傳統老店倉庫、匠師工作室，深度了解大稻埕的歷史風華。

「台北城市散步」的創辦人、執行長邱翊，生在大稻埕、長在大稻埕，曾在旅行社工作的他，2015年將徒步導覽打造成一門專業的生意，至今已在整個北台灣規劃出250條導覽路線，主題十分有創意，包括萬華與中山區的情色文化、清晨的批發市場、神鬼西門町、古蹟自燃系列等。

在今天「大稻埕博物館」的宣告記者會上，邱翊說，因本身生活住居在大稻埕，加上這些年徒步導覽的經驗，發現了很多大稻埕的故事，「在我心中，大稻埕就是一座沒有圍牆的巨大博物館。過去導覽都是行走在街區裡，看看建築物外觀，沒有什麼機會走進那些很有故事的店家、私宅，策劃『大稻埕博物館』，就是希望讓大家更深入了解大稻埕」。