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娛樂

毅力驚人！女星曬20.5吋螞蟻腰　1個月練出6%體脂

娛樂中心／綜合報導2018/06/06 18:31
▲港星黃榕長相艷麗，身材健美。（圖／翻攝IG , 2018.06.06）
▲港星黃榕長相艷麗，身材健美。（圖／翻攝IG , 2018.06.06）

港星黃榕長相艷麗，有著凹凸有緻的緊實身材，她曾自爆與陳冠希交往3年，雖然遭到對方否認，但也因此知名度竄升，熱愛健身的她經常在社群分享運動美照，日前她參加健美比賽，靠著幾近完美的線條比例拿下第4名的成績。


▲黃榕身材姣好。（圖／翻攝IG , 2018.06.06）

據港媒報導，黃榕因演出舞台劇，賽前1個月才開始雕塑身材，比起其它賽者半年前就準備少了許多時間，但她展開每天6小時的魔鬼訓練，包括重訓、瑜珈和比賽單位指定的選美姿勢，經過辛苦的集訓，她比賽當天體重實測40公斤、體脂肪6%，腰圍更只有20.5吋，相當驚人。


▲黃榕熱愛運動健身。（圖／翻攝IG , 2018.06.06）

回想訓練過程黃榕坦言像地獄，她每天只能吃蛋白和水煮雞胸肉，賽前5天還得吃無鹽餐，相當不容易。雖然最後沒能拿下冠軍，但黃榕表示，拿下第4名對她來說已經像得冠軍一樣興奮，好朋友也都到現場幫她加油打氣，大家喊到喉嚨都啞了，讓她感動到眼眶泛淚，比賽結束她也和好友一起吃大餐慶祝。


▲黃榕不吝秀出火辣身材。（圖／翻攝IG , 2018.06.06）


▲黃榕參加健美比賽拿下第4名成績。（圖／翻攝IG , 2018.06.06）


▲黃榕（中）體態健美。（圖／翻攝IG , 2018.06.06）

關鍵字辣模陳冠希黃榕健美小姐螞蟻腰
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