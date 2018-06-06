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中央社

黃姓助理酒後踹陳亭妃家大門 黃父攔不住自焚

中央社2018/06/06 18:22
中央社 社會 / NOWnews
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(中央社記者張榮祥、楊思瑞台南6日電）民進黨立委陳亭妃及妹妹的黃姓助理，今天凌晨酒後到陳家鬧事，還踹開大門，阻攔兒子不成的黃父先報警，黃男被帶回管束。不料，黃父清晨返回西港區住家卻引火自焚死亡；警方表示，陳亭妃不提告。

台南市警局第五分局警員告訴中央社記者，黃父（64歲）今天凌晨約3時向警方報案，指擔任立委助理的兒子正在陳亭妃住家前鬧事，警方立刻派巡邏警員趕赴現場，黃父也開車趕往陳家。

黃父和黃男在陳家前碰面後發生拉扯，當時黃男已喝醉，竟踹開陳家大門，警員見狀隨即壓制黃男，帶回分局，讓黃男休息，黃父一直陪著兒子，清晨5時餘，黃父先行返家。

黃男也已酒醒，隨後由警員陪同載送回住處，不料，他們抵達黃男家庭院前，卻見到身上已著火的黃父，黃父自焚，當場死亡，並未送醫。

台南市警佳里分局人員表示，黃父清晨返回家時，曾向鄰居說過「想自殺」、「以後請多照顧我家小孩」等話，鄰居發覺不對勁，立即報警，但已經來不及，黃父已引火自焚。

檢警下午相驗，初步研判沒有外力介入，黃父疑因想不開而自殺，但黃父未留遺書，家屬對死因也沒有意見。

市警五分局初步調查，35歲的兒子黃男鬧事原因不明，陳亭妃也不提告。

陳亭妃服務處人員則證實黃男的助理身分，這名人員指出，黃男平時接送陳亭妃及妹妹台南市議員陳怡珍，但多負責陳怡珍的跑攤行程，至於黃男為何鬧事，服務處人員稱不清楚。（編輯：卞金峰）1070606

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