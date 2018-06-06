黃姓助理酒後踹陳亭妃家大門 黃父攔不住自焚

(中央社記者張榮祥、楊思瑞台南6日電）民進黨立委陳亭妃及妹妹的黃姓助理，今天凌晨酒後到陳家鬧事，還踹開大門，阻攔兒子不成的黃父先報警，黃男被帶回管束。不料，黃父清晨返回西港區住家卻引火自焚死亡；警方表示，陳亭妃不提告。

台南市警局第五分局警員告訴中央社記者，黃父（64歲）今天凌晨約3時向警方報案，指擔任立委助理的兒子正在陳亭妃住家前鬧事，警方立刻派巡邏警員趕赴現場，黃父也開車趕往陳家。

黃父和黃男在陳家前碰面後發生拉扯，當時黃男已喝醉，竟踹開陳家大門，警員見狀隨即壓制黃男，帶回分局，讓黃男休息，黃父一直陪著兒子，清晨5時餘，黃父先行返家。