夏日消暑逛畫展去　精銳藝術節&日月千禧「竹影」展

迎接暑假，台中市日月千禧酒店及中部美宅建商精銳建設，不約而同舉辦藝術活動，邀民眾以藝術消暑。精銳建設是以「Have FUN」為主題，由六位藝術家展出不同媒材的藝術創作，各具風格。日月千禧是邀專擅畫竹的藝術家陳正隆，展出「竹影、花園」系列作品，配合畫展西點主廚李政諺端出荷花夏午茶組，以粉色巧克力精心製做的荷花，嬌艷綻放，美得讓人捨不得下肚。

由精銳建設舉辦的「Have FUN」藝術季，已邁入第五屆，一口氣邀請陳松志、陳傑強、趙沛沛、許喬彥、游文富、蔡宜婷等六位藝術家，以最新創作進駐AAM精銳藝術館。展出作品除了油畫、金屬雕塑之外，還有裝置藝術、光影藝術等，展期到11月底止。



▲精銳建設的藝術季，邀請六位藝術家辦聯展，展出不同媒材創作，要讓民眾have fun（圖／金武鳳攝 , 2018. 6.6)

AAM精銳藝術館發言人王碧竣說，生活和美學結合，一直是精銳全力推廣的重心。從2012年起，每年舉辦的精銳藝術節，把國內外藝術家、各種不同的藝術型態帶到大家眼前，並且堅持「不做藝廊、不營利、不收門票」的三不原則，讓所有人都能自在享受藝術美學。



▲精銳建設舉辦第六屆藝術季，邀文化局長王志誠先睹為快，王局長看得盡興，還蹲下來與藝術家切磋心得（圖／金武鳳攝 , 2018.6.6)

這次的「Have FUN藝術家駐村成果展」，是延續第四屆「OpenFUN藝術家駐村」。王碧竣說，駐村活動是中部創舉；建設公司利用申請建照的6個多月，開放基地邀請藝術家進駐創作，創造藝術和環境互動的空間。

這種模式，可以提供民眾與藝術家面對面近距離接觸，並提供週末親子遊憩好去處；另外，社區未來也將收藏這幾位藝術家的作品，可說是「三贏」，因此創下不到半年、6萬人次造訪記錄。

這次，藝術家進一步將駐村經驗的積累和養分轉化為創作元素，打造全新的系列作品。除了以迥異的媒材，各自突顯截然不同的風格特性，同時也表達創作與生活是密不可分，希望民眾敞開胸懷欣賞，也可以自由解讀，與藝術家一起Have FUN。



▲日月千禧酒店西點主廚李政諺手藝精湛，以巧克力製做的粉色荷花，栩栩如生，讓人捨不得下肚（圖／金武鳳攝 , 2018.6.6)

日月千禧酒店即日起邀請藝術家陳正隆，展出「竹影、花園」系列畫作，展期至8月底。日月千禧參與市府文化局藝術亮點計畫，已連續舉辦9場藝術活動，這次請來擅長畫竹的陳正隆，展出20幅作品，分別佈置在酒店一樓大廳以及五樓藝術空間，不少客人表示，踏入酒店，入目即能欣賞到竹影搖曳畫作，綠蔭盎然，彷彿為炎夏注入一股涼意，很有消暑效果。

此外，搭配夏季畫展。日月千禧1F旅覓酒吧獻出荷花夏午茶組合，結合綜合莓果慕斯開心果蛋糕一份及咖啡一杯或茶一壺，外型就像是一朵盛開的粉色荷花，維妙維肖。且將下午茶組合拍照打卡、上傳至Facebook或Instagram並設定公開，還可享有該組合9折優惠。