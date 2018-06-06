亞太電信掏空案 王令麟免賠2億發回更審

（中央社記者蕭博文台北6日電）力霸東森集團總裁王又曾及子女涉及力霸東森掏空案，被害人亞太電信提民事求償，其中王令麟二審獲判免賠2億元，最高法院今天廢棄此部分的原判決，發回台灣高等法院更審。

王又曾及其子女涉及掏空亞太電信，高院去年4月判決王金世英、王令台、王令一、王令楣、王令僑等12人須賠亞太電信逾新台幣263億元，因無人上訴而確定。

最高法院新聞稿指出，亞太電信只針對原審判決駁回請求王令麟賠償2億元部分提起上訴。

亞太電信主張，王令麟95年間擔任東森媒體科技股份有限公司董事，明知亞太電信前身的東森寬頻電信纜線數據機寬頻上網業務(Cable Modem)獲利豐厚，卻為了讓凱雷集團高價買受東森媒體股權，賤售CableModem。