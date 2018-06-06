產險核保導入AI 送件就知是否獲賠

（中央社記者田裕斌台北6日電）產險業也導入人工智慧(AI)，富邦金控旗下富邦產險導入AI智能核保系統，有9成案件可採自動核保，比起傳統人工需5至7天處理，客戶送件當場就知道保單是否獲賠。

富邦產表示，自2012年11月導入「核保規則引擎」，透過制定完整且明確的層層規則，符合檢核過濾的案件即可自動過關，無須人工審核，6年來經由核保引擎審核的案件已超過600萬件，有近8成的健康傷害險案件為「自動核保」。

富邦產指出，健康傷害險案件中有些為客戶因既往症或是投保金額明顯過高，當核保人員在處理這類案件時，因每人的處理經驗及風險判斷標準落差，相同案子在不同的核保人員處理下，可能會有不同的核保判斷。