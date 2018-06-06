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產險核保導入AI 送件就知是否獲賠

中央社2018/06/06 18:43
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北6日電）產險業也導入人工智慧(AI)，富邦金控旗下富邦產險導入AI智能核保系統，有9成案件可採自動核保，比起傳統人工需5至7天處理，客戶送件當場就知道保單是否獲賠。

富邦產表示，自2012年11月導入「核保規則引擎」，透過制定完整且明確的層層規則，符合檢核過濾的案件即可自動過關，無須人工審核，6年來經由核保引擎審核的案件已超過600萬件，有近8成的健康傷害險案件為「自動核保」。

富邦產指出，健康傷害險案件中有些為客戶因既往症或是投保金額明顯過高，當核保人員在處理這類案件時，因每人的處理經驗及風險判斷標準落差，相同案子在不同的核保人員處理下，可能會有不同的核保判斷。

為避免人為因素所造成的差異，並建立風險判讀的標準化，導入AI智能核保系統，核保系統可經過不斷地學習後，自動完成整個核保流程。

富邦產說，AI智能核保系統蒐集分析過去所有健康傷害險案件，進行數據轉化及聚集分類後找出歷史核保模式，再由機器來學習，同時接收更多的核保案例，以建立機器核決的自信度。當人工與系統的判別產生矛盾時，則由專家介入來裁決，裁決結果反饋導回機器學習知識庫，建構出持續循環學習的智能核保系統。

富邦產認為，發展AI智能核保對保險公司及客戶屬於雙贏，未來客戶不需擔心自己的核保結果受到差別待遇，保險公司則可利用AI智能核保訓練新進核保人員，確保風險判讀符合標準，保障每一位客戶的權益。（編輯：郭萍英）1070606

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