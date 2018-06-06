姚尚德談跨性別 繁花聖母赤裸說情慾

（中央社記者鄭景雯台北6日電）平時演默劇給孩子看的演員姚尚德，透過戲劇重新詮釋法國作家惹內自傳式小說「繁花聖母」，劇中從社會底層來看跨性別者的情慾與掙扎，赤裸呈現被視為「不可說」的議題。

「我心理有兩個極端的我」，野孩子肢體劇場創辦人姚尚德，過去幾年帶著默劇臉譜，在全台各地進行「默劇出走—台灣小角落」、「落地生根」駐地創作，透過表演與在地文化連結，鼓勵在地民眾集體創作。

不過這只是姚尚德其中一個面向，連結他內心的另一個極端，是用赤裸的肢體訴說內心的情與慾、罪與罰、生與死。這也讓姚尚德從2016年重拾惹內的小說，花了一年的時間，帶著劇團一起討論、創作惹內在1940年寫的「繁花聖母」。