姚尚德談跨性別 繁花聖母赤裸說情慾

（中央社記者鄭景雯台北6日電）平時演默劇給孩子看的演員姚尚德，透過戲劇重新詮釋法國作家惹內自傳式小說「繁花聖母」，劇中從社會底層來看跨性別者的情慾與掙扎，赤裸呈現被視為「不可說」的議題。
「我心理有兩個極端的我」，野孩子肢體劇場創辦人姚尚德，過去幾年帶著默劇臉譜，在全台各地進行「默劇出走—台灣小角落」、「落地生根」駐地創作，透過表演與在地文化連結，鼓勵在地民眾集體創作。
不過這只是姚尚德其中一個面向，連結他內心的另一個極端，是用赤裸的肢體訴說內心的情與慾、罪與罰、生與死。這也讓姚尚德從2016年重拾惹內的小說，花了一年的時間，帶著劇團一起討論、創作惹內在1940年寫的「繁花聖母」。
惹內從小被父母棄養，小偷、流浪者、賣淫者、同性戀者都是他曾有的身分，他在教養院、監獄、路邊度過，一生都不容於現代社會。但也因為這樣的生活經歷，成為惹內的創作靈感，寫下「繁花聖母」，還被法國存在主義大師沙特挖掘，認為惹內作品展現一種獨特、甚至是高尚的風格。
姚尚德集結「繁花聖母」當中的片段，透過演員的肢體，討論當代台灣社會不可言說的跨性別、性、情慾議題，「台灣經常在某個社會階層標準下生活，對某些身分有刻板印象」，他舉例像是死刑犯，在惹內的小說裡，會仔細探討犯罪的原因，透過理解去認識一個人。
姚尚德也採訪10多個台灣的跨性別者，「多數人很難理解跨性別者有時候是以女同性戀的角色去愛女人，有時候是以男同性戀者的角色去愛男人，無法用一個標準定義他們，但我在他們身上看到的是跨性別的愛」。
「繁花聖母」6月15日至17日在台北微遠虎山演出。（編輯：張芷瑄）1070606