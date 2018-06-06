4個月內遇2次急產 消防員獲選接生好手獎

（中央社記者江俊亮嘉義市6日電）擔任消防員7年的劉家明，去年在4個月內接連遇到2次孕婦急產，他都當場接生，獲選全國消防績優救護人員「接生好手」個人獎。

嘉義市消防局下午發布訊息指出，緊急救護是消防3大任務之一，孕婦急產只是其中的狀況之一，許多人當了一輩子消防員，可能都沒有機會遇到孕婦急產案件。

任職於嘉義市消防局第二大隊第二分隊的劉家明，去年7月4日、11月4日執勤時，連續2次遇到孕婦急產，他臨危不亂予以接生，而且都是現場生產，專業救護技術，讓母子均安，因而獲選消防署「接生好手」個人獎。