核食管制六點建議　吳益政呼籲日本產品雙證檢測

方儉表示，日本福島核災已經7年，但輻射污染問題還只是開始，一般估計要100年到300年後，一般環境輻射污染才到可接受的承度，重災區則要千年至數萬年輻射才會降低到適合人居住。而現在日本政府決定將3千萬立方公尺（相當11座101大樓）的除污後的輻射垃圾送去垃圾焚化爐燒掉，或是當成生質能發電（燒草木等有機質），有嚴重輻射二次污染之虞，這造成日本居民的恐慌，同時也會使日本的農魚牧產品再受污染。



會中方儉出示日前在知名百貨公司購買的輻射超標商品，質疑台灣的核食管制根本在打假球，他要求加強對於核食的管制，並建議高雄市政府應公布日本進口食品的產地證明及輻射檢測證明，查核「雙證」真實性，並抽檢送驗，以維護市民健康安全權益。



▲高雄市長參選人吳益政，召開日本福島核災現況與核食管制問題記者會。（圖／吳益政辦公室提供）

吳益政表示，台灣與日本的人民關係良好、在經濟、生活、觀光上都有密切的往來互動，相信日本人也不願意將有核汙染疑慮的食品銷到台灣。台灣的政府更應該，訂定嚴格的檢驗標準並徹底執行。其六大建議為：市售日本產品雙證確認，包含產地證明、輻射檢測證明；凡雙證產品廠商應檢具相關證明自主聲明，或由高雄市政府食安雲揭露；中央訂定碘、銫核種每公斤100貝克為限，日本民間一般則是以10貝克或5貝克為限，高雄市亦可訂定更嚴格規定；衛生局應主動、定期、不定期到市面抽檢、抽驗；民眾如有疑慮，可送衛生局檢測或由衛生局委由輻射偵測中心檢測；環境方面，雖游離輻射非環保局權責，地方政府亦無此相關權責單位，高雄市為直轄市，環保局、衛生局應設立共同的輻射檢測實驗室為民眾環境、食品安全把關。



吳益政進一步指出，核災的問題並不只是食安，更應該從氣候變遷與能源的全面思考。目前核能經常被認為是成本較低的發電方式，但這種論調並未考慮到安全方面的風險。必須將風險納入成本來計算，才能對核能進行正確的討論。他強調，鄰國日本的經驗，是台灣學習與參照的對象。