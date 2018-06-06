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核食管制六點建議　吳益政呼籲日本產品雙證檢測

記者陳美嘉／高雄報導2018/06/06 19:38
▲高雄市長參選人吳益政召開日本福島核災現況與核食管制問題記者會。（圖／吳益政辦公室提供）
▲高雄市長參選人吳益政召開日本福島核災現況與核食管制問題記者會。（圖／吳益政辦公室提供）

有鑑於台灣與日本經濟觀光等往來密切，高雄市長參選人吳益政和綠色消費者基金會祕書長方儉，今天上午共同針對日本福島核災現況與核食管制問題召開記者會，向高雄巿府提出六點建議，會中並邀請到日本反核及環保等相關團體，說明日本核災後續處理與當前狀況。


▲高雄市長參選人吳益政針對核食管制問題，提出六點建議。（圖／吳益政辦公室提供）

方儉表示，日本福島核災已經7年，但輻射污染問題還只是開始，一般估計要100年到300年後，一般環境輻射污染才到可接受的承度，重災區則要千年至數萬年輻射才會降低到適合人居住。而現在日本政府決定將3千萬立方公尺（相當11座101大樓）的除污後的輻射垃圾送去垃圾焚化爐燒掉，或是當成生質能發電（燒草木等有機質），有嚴重輻射二次污染之虞，這造成日本居民的恐慌，同時也會使日本的農魚牧產品再受污染。
 
會中方儉出示日前在知名百貨公司購買的輻射超標商品，質疑台灣的核食管制根本在打假球，他要求加強對於核食的管制，並建議高雄市政府應公布日本進口食品的產地證明及輻射檢測證明，查核「雙證」真實性，並抽檢送驗，以維護市民健康安全權益。


▲高雄市長參選人吳益政，召開日本福島核災現況與核食管制問題記者會。（圖／吳益政辦公室提供）

吳益政表示，台灣與日本的人民關係良好、在經濟、生活、觀光上都有密切的往來互動，相信日本人也不願意將有核汙染疑慮的食品銷到台灣。台灣的政府更應該，訂定嚴格的檢驗標準並徹底執行。其六大建議為：市售日本產品雙證確認，包含產地證明、輻射檢測證明；凡雙證產品廠商應檢具相關證明自主聲明，或由高雄市政府食安雲揭露；中央訂定碘、銫核種每公斤100貝克為限，日本民間一般則是以10貝克或5貝克為限，高雄市亦可訂定更嚴格規定；衛生局應主動、定期、不定期到市面抽檢、抽驗；民眾如有疑慮，可送衛生局檢測或由衛生局委由輻射偵測中心檢測；環境方面，雖游離輻射非環保局權責，地方政府亦無此相關權責單位，高雄市為直轄市，環保局、衛生局應設立共同的輻射檢測實驗室為民眾環境、食品安全把關。
 
吳益政進一步指出，核災的問題並不只是食安，更應該從氣候變遷與能源的全面思考。目前核能經常被認為是成本較低的發電方式，但這種論調並未考慮到安全方面的風險。必須將風險納入成本來計算，才能對核能進行正確的討論。他強調，鄰國日本的經驗，是台灣學習與參照的對象。

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台灣財稅威權濫徵　學者企業齊抨擊高市海洋局　辦理漁港安全維護訓練

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