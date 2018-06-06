共軍老兵妻子維權被拘　數千老兵連日抗議後獲釋

（中央社台北6日電）河南省漯河市共軍老兵眷屬翟洪蓮5月下旬前往北京的中國退役軍人事務部上訪，卻遭漯河官方派員截訪且拘留，當地老兵上街聲援卻全部被拘，導致數千名老兵從各地前往抗議，且持續數天。

根據博聞社等媒體報導及網友提供訊息，由於日前正逢「六四」事件29週年，這一事件引起中國公安單位高度關注。為避免事態擴大，漯河市方面在3日下午釋放翟洪蓮及所有被捕的共軍老兵。

另有消息指出，前往漯河參與聲援的所有老兵，每人還領到人民幣1500元（新台幣7000元），但目前無法獲得證實。