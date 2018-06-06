首度參加環太平洋軍演 菲海軍浩蕩出發

RIMPAC是美國主辦、兩年一度的海上軍事演習，循例都有兩位數字的多國海軍受邀參加，今年將於6月27日至8月2日期間舉行。

菲律賓海軍今天在宿霧市為參加演習的士兵餞行，由菲律賓中軍區司令阿塔爾（Paul Atal）與海軍副總司令葛雅德（Gaudencio Collado）主持。

（中央社記者林行健馬尼拉6日專電）菲律賓海軍軍艦及一支700人特遣隊今天動身前往夏威夷，參加由美國主持、號稱全球規模最大的多國海上軍事演習「環太平洋軍事演習」（RIMPAC）。

波尼法西奧號是菲國3艘「皮勒級」（Del PillarClass）驅逐艦之一，原本是美國海岸防衛隊的「韓密爾頓級」（Hamilton Class）緝私巡邏艦，2016年7月退役後轉移給菲律賓海軍。

「南納卯號」則是菲國2艘丹轆級（Tarlac Class）登陸船塢艦之一，由印尼國營PT PAL船廠製造，2017年5月服役。

菲律賓海軍發言人林庫納（Lued Lincuna）說，菲國軍艦將與馬來西亞軍艦一起出航，途中還會陸續與印尼、日本及澳洲的軍艦會合，共同開往夏威夷。

林庫納表示，海軍還派出由700名士兵組成的特遣隊，他們將會參與演習中的地面、空中、兩棲及特別行動等項目。

從2012年開始，菲國就派團觀察RIMPAC，但今年是首度正式參加演習。觀察人士認為，這與南海局勢再因島礁軍事化而陷入緊張有關。此外，在菲國軍事現代化計畫之下，海軍實力已符合加演習的水準。

林庫納說，菲律賓海軍將利用這次機會，加強與其他國家海軍的聯繫，為維護區域和平及穩定貢獻力量。

美國今年沒有邀請中國參加演習，五角大廈官員稍早之前說明，這是因北京持續違反國際規範，對南海人工島進行「軍事化」之故。（編輯：高照芬）1070606