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中央社

智慧手機普及化 化身警方蒐證利器

中央社2018/06/06 18:53
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王鴻國新北6日電）智慧手機普及化，不僅人手一機，照相攝影功能更是強大，新北市警察局鑑識中心最近就進行整合，建立犯罪現場的掌中APP及鏡頭組合，未來可望推動成為第一線的手機蒐證機制。

刑事鑑識中心主任黃國政表示，隨著智慧型手機相機軟硬體提升，第一線警、消、醫護同仁常用來拍攝現場照片，然而手機相機與傳統相機構造迥異，常有拍攝效果不佳的情形。

他表示，透過刑事鑑識中心同仁努力，已有效整合智慧型手機相機構造及拍攝技巧，未來可搭配實用攝影APP訓練第一線警察、醫護同仁，可望在案發後第一時間就能進行簡易的蒐證工作。

警務正林弘杰表示，智慧型手機結構上光圈大多為固定值，無實體快門，測光點與對焦點為合一，採數位變焦，可下載如放大鏡、去除低光源高ISO雜訊等攝影APP，亦可連接手機內視鏡、生物顯微鏡、3D鏡頭等協助現場及證物拍攝。

他表示，智慧型手機具網路傳輸功能，可透過Wifi或藍芽連接外接鏡頭，許多傳統相機現場不易拍攝物證，例如以顯微鏡頭採集竊盜案鐵窗上指紋、毛髮纖維等，讓過去實驗室才能做的蒐證工作能及早實施或排除，有利偵辦進度的提升。

他表示，手機若搭3D鏡頭可補充現場環境採證的不足，內視鏡也可深入槍管或查證引擎號碼等傳統相機不易拍攝的微小空間，建立掌中犯罪現場CSI機制，讓刑警等第一線偵辦人員也可進行簡易蒐證，藉由手機連線或其他特殊鏡頭拍攝即時傳輸，或是作為鑑識人員現場勘察輔助器材。（編輯：方沛清）1070606

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