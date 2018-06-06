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中央社

川金會萬眾矚目 傳前NBA球星羅德曼參一腳

中央社2018/06/06 18:57
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普和北韓領導人金正恩下週將在新加坡舉行萬眾矚目的高峰會，據傳前美國職籃NBA球星「小蟲」羅德曼（DennisRodman）也會在川金會期間造訪新加坡。

曾效力芝加哥公牛隊的羅德曼是親眼見到金正恩本尊的少數西方人之一。「紐約郵報」（New York Post）報導，他將在川金會前一天的11日抵達新加坡，他甚至可能會在峰會上扮演某種角色。

消息人士告訴紐約郵報：「無論你對他在場怎麼想，有件事是肯定的，收視率將會非常好。」

身上滿是刺青的羅德曼，2013年3月首度造訪北韓，並與金正恩建立友誼，出乎眾人意料，他還稱金正恩是他「一生的朋友」。

羅德曼的經紀人普林斯（Darren Prince）告訴紐約郵報，羅德曼的新加坡之行尚未經過確認，但如果有需要，他有意願前往。普林斯說：「他有提過這件事，但最終行程或計畫尚未定案。」

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders ）今天表示，川金會將在新加坡聖淘沙的嘉佩樂酒店（CapellaHotel）舉行。

桑德斯透過「白宮發言人」的官方推特帳號公布上述訊息，她也對新加坡的盛情接待表示感謝。「華盛頓郵報」（The Washington Post）曾報導，美國願意為北韓支付旅費。

但根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），一名白宮官員否認美國會幫北韓買單的傳聞。國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）也告訴福斯新聞（FoxNews）：「美國不會支付北韓代表團在新加坡的任何住宿費。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1070606

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