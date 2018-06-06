川金會萬眾矚目 傳前NBA球星羅德曼參一腳

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普和北韓領導人金正恩下週將在新加坡舉行萬眾矚目的高峰會，據傳前美國職籃NBA球星「小蟲」羅德曼（DennisRodman）也會在川金會期間造訪新加坡。

曾效力芝加哥公牛隊的羅德曼是親眼見到金正恩本尊的少數西方人之一。「紐約郵報」（New York Post）報導，他將在川金會前一天的11日抵達新加坡，他甚至可能會在峰會上扮演某種角色。

消息人士告訴紐約郵報：「無論你對他在場怎麼想，有件事是肯定的，收視率將會非常好。」

身上滿是刺青的羅德曼，2013年3月首度造訪北韓，並與金正恩建立友誼，出乎眾人意料，他還稱金正恩是他「一生的朋友」。