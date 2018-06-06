為親吻風波辯護 杜特蒂稱雙方都樂在其中

（中央社馬尼拉6日綜合外電報導）菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）日前訪問南韓時，公然在講台上嘴對嘴親吻女菲僑，遭外界譴責是貶抑女性，他今天駁斥這種說法，表示他和那名女子都「樂在其中」。

現年73歲、已當祖父的杜特蒂3日在首爾（Seoul）發表演說時，以免費贈書交換女聽眾親吻。

英國衛報（The Guardian）報導，杜特蒂將嫁給金姓南韓人的女菲僑Bea Kim叫上台後，他伸手指了指自己的嘴唇。

女菲僑起初有點猶豫，表示自己已婚。但杜特蒂隨後湊過來親吻她的嘴，她並未提出抗議。這時以菲僑居多的台下觀眾歡呼尖叫，顯然贊同杜特蒂的作法。