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中央社

為親吻風波辯護 杜特蒂稱雙方都樂在其中

中央社2018/06/06 18:54
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社馬尼拉6日綜合外電報導）菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）日前訪問南韓時，公然在講台上嘴對嘴親吻女菲僑，遭外界譴責是貶抑女性，他今天駁斥這種說法，表示他和那名女子都「樂在其中」。

現年73歲、已當祖父的杜特蒂3日在首爾（Seoul）發表演說時，以免費贈書交換女聽眾親吻。

英國衛報（The Guardian）報導，杜特蒂將嫁給金姓南韓人的女菲僑Bea Kim叫上台後，他伸手指了指自己的嘴唇。

女菲僑起初有點猶豫，表示自己已婚。但杜特蒂隨後湊過來親吻她的嘴，她並未提出抗議。這時以菲僑居多的台下觀眾歡呼尖叫，顯然贊同杜特蒂的作法。

法新社報導，杜特蒂從南韓返抵馬尼拉（Manila）時，對在場媒體表示：「我們都樂在其中。這是為了娛樂大家，大家都很喜歡。」

「我如果心懷不軌，就不會在大庭廣眾下這麼做。」

杜特蒂甚至表示，若譴責聲浪越來越高，他願為此事下台。

「如果所有女性連署要我辭職，我想我會下台。」

杜特蒂親吻女菲僑風波爆發後，相關影片在社群媒體上瘋傳，女權團體和在野黨國會議員指控杜特蒂濫用職權和貶抑女性。

被吻的女菲僑事後接受菲律賓國營媒體採訪時表示，杜特蒂此舉「並無不良企圖」。不過反對杜特蒂的人士聲稱，杜特蒂使女菲僑感受到壓力。（譯者：陳宜君/核稿：林治平）1070606

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