上網、寄物、兌幣一次解決　旅日必知三大新創服務

根據交通部觀光局統計， 2017 年台灣訪日人數達 456.4 萬人，成長速度驚人，不少日本旅遊新創公司針對自由行遊客推出貼心服務，像是免費上網、快速寄物、剩餘外幣兌換等，提升遊客在日本的旅遊體驗。



▲ 免費 SIM 卡附贈 500MB 流量，另外可透過預定飯店、行程，獲得更多免費流量。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.06）

日本東京將於 2020 年舉辦奧運，官方估計會湧入 4 千萬名遊客，旅程中上網、寄物、兌幣是不少自由行遊客經常面臨的問題。 WAmazing 針對上網需求，推出免費出借 SIM 卡服務，旅客於出發前申請，即可於日本境內 16 個機場領取 SIM 卡，並附贈 500MB 免費流量，另外可透過預定飯店、行程，獲得更多免費流量。



▲ecbo cloak 與日本當地商店合作，遊客可透過 App 及網站尋找合作店家，依照行李大小每日費用為 300 至 600 日圓。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.06）

寄物也是遊客經常遇到的一大難題， ecbo cloak 與日本當地商店合作，包含網咖、書店、咖啡廳、郵局等，遊客可透過 App 及網站尋找合作店家，依照行李大小每日費用為 300 至 600 日圓，旅客不用費心尋找置物櫃，也不用擔心置物櫃放不下自己的行李，預計今年底服務據點可達 22 萬家，業者另提供每件行李 20 萬日幣保險，若行李損壞、遺失都有保障。



▲Pocket Change 在日本各大國際機場設置兌幣機，遊客可將零錢、紙鈔放進機器中兌換商品禮券。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.06）



▲目前機器可對應台幣、日幣、美金、人民幣等逾 10 種貨幣，雖然匯率比銀行差一點，但對遊客來說方便性提升不少。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.06）

當結束旅程後，剩餘的日幣該如何解決？ Pocket Change 在日本各大國際機場設置兌幣機，遊客可將零錢、紙鈔放進機器中，除了可加值進 Rakuten Edy 、 WAON 等儲值卡，也可兌換等值台幣的 LINE 電子禮券、樂天超級點數，甚至連微信錢包也能使用，業者未來也計畫與一卡通、 icash 合作。目前機器可對應台幣、日幣、美金、人民幣等逾 10 種貨幣，雖然匯率比銀行差一點，但對遊客來說方便性提升不少。

