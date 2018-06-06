中華職棒／張泰山擔任公益大使　幫助偏鄉球隊科學化訓練

張泰山除了將由Garmin贊助資源較缺乏的青少棒球隊相關穿戴裝備之外，也期盼透過張泰山的高人氣與影響力，號召各界齊心協力，共同栽培台灣棒球界下一位明日之星。身為台灣最具影響力的球星之一，張泰山平時即積極投身各項公益活動，過去擔任中華民國台灣原住民棒球運動發展協會（簡稱：原棒協）理事長時，便致力推動「原棒協關懷盃」，對於改善偏鄉地區棒球環境不遺餘力。

前中職球星「森林王子」張泰山今出席「Garmin青少棒公益計畫」活動，並擔任公益大使，除將提供花東地區青少棒隊最專業的訓練裝備，更期許透過張泰山的影響力，號召各界關注台灣青少棒人才培育，讓每位懷抱棒球夢想的年輕球員皆能藉由科學化訓練，安心朝國內外職業賽事前進。

汐止國小曾訓練出許多家喻戶曉的棒球好手，堪稱台灣棒球明星的搖籃，日前華南金控盃少棒賽，汐止國小與其他學校所組成的新北市聯隊更拿下亞軍好成績。

張泰山親自下場指導汐止國小棒球隊成員，並大方分享如何透過科學化的訓練方式，調整自身姿勢與其他揮棒技巧，以提升揮棒速度、增加有效打擊。

張泰山表示：「過去因缺乏資源及裝備，青少棒球員的訓練環境相對辛苦許多，現今智慧穿戴裝置、科學化的訓練裝備已逐漸普及，我們可以透過客觀數據即時掌握自己的體能狀態，甚至有效改善揮棒表現。」

曾在自身臉書粉絲團分享指導兒子張可洛的短片，當時造成粉絲轟動，許多民眾直呼彷彿看見下一個「張泰山」。張可洛目前加入社區棒球隊，僅在課後之餘做為興趣培養，現階段仍以課業為重，對於粉絲最關心兒子是否同樣朝棒球路邁進，張泰山表示自己抱持開放的態度，然而對於兒子在球場上的精采表現，仍難掩驕傲心情。