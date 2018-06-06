「拉曼光譜儀」檢測毒品立功　迷姦水無所遁形

▲要價2百萬元的拉曼光譜儀，是打擊毒品犯罪的利器。（圖／新埔分局提供 , 2018.06.06）

新竹縣鄭姓男子常利用交友軟體，熱情邀請毒蟲同好至藏身鄉間的租屋處一同「嗨」一下；警方鎖定目標前往住處搜索，當場扣得毒品安非他命、K他命等毒品，並利用價值2百萬元的毒品分析利器「拉曼光譜儀」測定，查獲俗稱「迷姦水」之毒品GHB。

新埔分局指出，以往第一線警方查到GHB神仙水或其他新興毒品皆需送到指定檢驗中心，運用高階儀器如液（氣）相層析質譜儀才能檢驗，曠日廢時；新竹縣警局為求有效打擊毒品犯罪，規劃經費優先購置拉曼光譜儀，可以在第一時間就檢驗不明藥物屬性，確認毒品成分，有助於司法判定毒蟲所犯罪責。



▲俗稱「迷姦水」之毒品透明無色，藥效快且短時間不易清醒，被有心惡狼利用逞獸慾。（圖／新埔分局提供 , 2018.06.06）

警方表示，俗稱「迷姦水」之毒品GHB（學名：γ-羥基丁酸），此種毒品藥效快，且短時間不易清醒，具類似FM2（強姦藥丸）之特性，令人產生暫時性記憶喪失的效果，透明液體常使被害人誤喝飲料受到性侵害後，還無法回憶起加害人，幸及時查獲，可避免更多人被害。



▲警方呼籲遠離毒品，慎防網路約會，才能保護自己。（圖／新埔分局提供 , 2018.06.06）

分局長陳啓明呼籲，年輕族群們不管是上網玩遊戲、交友、聯誼等，你永遠不知道在螢幕另一方那個人的真實背景，若是進一步有在現實世界中約見面，一定要選在公開場所，且對於來路不明的藥物不要輕易嘗試，不要有「試一下」也沒關係的心態，誤觸法網不說，戕害身心健康甚為嚴重。

※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

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