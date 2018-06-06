數學老師打造百億企業 信邦老董靠勇氣寫傳奇

王紹新在會中表示，「不隨波逐流」是信邦轉型成功的關鍵，未來，他期許信邦能在各產業做到「信邦Inside」，成為連接線器中的Intel。

信邦電子今天舉行創立30年感恩茶會及「勇氣30信邦電子成長之路」新書發表。30年來信邦靠著創新的勇氣不斷轉型，跳脫紅海市場，轉向利基市場，打造出橫跨健康照護、汽車及航太、綠能、工業應用、通訊五大產業的組合。

（中央社記者韓婷婷台北6日電）「敢走自己的路，就是了不起的勇氣」，來自苗栗的數學老師，王紹新40歲毅然離開舒適圈創立信邦電子，30年成功打造年營收逾135億的跨國企業，接下來他要做連接線器中的Intel。

「不滿意以前老闆對我的態度跟待遇，是讓我毅然決定創業的主要原因」。大學畢業後當了2年半的數學老師，王紹新說，當時體認到當老師一輩子就是固定薪水，不想一輩子只當教書匠，毅然決定轉換跑道，脫離學校的舒適圈，進入了外商從事連接線器相關產業。40歲那年自立門戶踏上創業之路。

與王紹新超過30年交情的緯創資通董事長林憲銘在致詞時點出信邦成功的關鍵，信邦能有今天的成就，要歸功於信邦「老是要挑一條難走的路，喜歡走跟別人不一樣的路」。林憲銘指出，台灣企業不轉型很難存活，佩服王紹新的「勇氣」。

貫穿信邦30年的「勇氣」，王紹新絕對是靈魂人物，時間往回撥轉看歷史，11歲那年，隻身北上念建國中學初中部，獨自面對生活的一切，儘管離鄉背井獨立生活，也不特別感到孤單，王紹新笑說，讓他最煩腦的確是怎麼用洗衣板把衣服洗好、晾好。「熬過初中那三年，不再有什麼事是做不了的」。

回顧過去，王紹新表示，他常常想，「如果人在年輕時就經歷過磨練，過後才會比較穩定，因為你看過那些不穩定，往後面對問題自然能泰然處之。當然，在磨練的過程中，也有人從此萬劫不復，陷在其中無法自拔，就看你有沒有去思考，自己到底想到什麼。」

創業過程，王紹新也曾經歷一度發不出薪水的困境，毅然將房子抵押，堅持不拖欠員工薪水。照顧員工、分享利潤也成為他重要的經理理念。「追求客戶的忠誠度 ，不是滿意度」、「要讓客戶像吸毒般愛上信邦」這是王紹新給員工的教條。

感恩過去30年員工的共同努力，在「變」與「不變」之間，王紹新期許信邦人能擇善固執，堅持從「心」做起，不斷追求卓越與成長，讓MAGIC魔法，不斷傳承下去，再創另一個30年、50年，甚至百年。（編輯：林孟汝）1070606