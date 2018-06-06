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中央社

下架違法民宿 Airbnb：房東申請流程中

中央社2018/06/06 18:59
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳葦庭台北6日電）因應日本民泊法，訂房網站Airbnb日前將違法民宿全數下架，對此，Airbnb表示，許多房東已經在申請流程中，預計在未來幾個月內，會有數萬個新房源完成註冊並上架。

日本民泊法將在6月15日上路，若是未成功申請登記的民宿將被視為違法，而國外訂房網站Airbnb日前也將所有違法民宿下架，許多計劃赴日旅遊的民眾也受影響，訂單遭取消。

對此，觀光局旅宿組長陳瓊華今天表示，旅客若是透過國外網站訂房，可向當地政府提出申訴，而她重申觀光局杜絕非法旅宿的決心，強調在台灣要經營旅宿業就是要合法登記並取得執照，觀光局將持續稽查非法旅宿，同時要求平台業者將非法旅宿下架。

對此，Airbnb台灣暨香港公共事務經理馬培治表示，Airbnb平台上的許多日本房東都已經完成註冊並取得編號，得以合法以住家分享方式經營民宿，也有許多房東已經在申請流程中，預計在未來幾個月內，會有數萬個新房源完成註冊並上架，也會努力配合全球各地政府的法規。

被問及為何願意配合日本民泊法將非法旅宿下架，但卻仍刊登台灣非法日租套房，他則表示，日本的民泊法是特別針對住家分享的法規，而台灣目前仍沒有住家分享的相關法規可以配合，未來若是有相關規範，Airbnb也會配合台灣法規辦理。（編輯：管中維）1070606

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