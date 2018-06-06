下架違法民宿 Airbnb：房東申請流程中

（中央社記者陳葦庭台北6日電）因應日本民泊法，訂房網站Airbnb日前將違法民宿全數下架，對此，Airbnb表示，許多房東已經在申請流程中，預計在未來幾個月內，會有數萬個新房源完成註冊並上架。

日本民泊法將在6月15日上路，若是未成功申請登記的民宿將被視為違法，而國外訂房網站Airbnb日前也將所有違法民宿下架，許多計劃赴日旅遊的民眾也受影響，訂單遭取消。

對此，觀光局旅宿組長陳瓊華今天表示，旅客若是透過國外網站訂房，可向當地政府提出申訴，而她重申觀光局杜絕非法旅宿的決心，強調在台灣要經營旅宿業就是要合法登記並取得執照，觀光局將持續稽查非法旅宿，同時要求平台業者將非法旅宿下架。