時力質疑停車供需調查4年沒更新　新北：4年為周期更新

時代力量新北市議員的參選人陳志明、曾柏瑜、唐聖捷、張祐銓及彭盛韶質疑，停車供需調查的資料4年沒更新，應重視停車空間的規畫及檢討，而非只會開空頭支票；新北市政府交通回應，每年分區調查停車的供需，因此4年才更新一次。
交通局長王聲威表示，為紓解新北市停車的問題，利用新北市停車場作業基金確保停車場興建、營運經費來源的穩定性，並以滾動式的調查，更新路外及路邊停車的供需數據，陸續更新完成板橋、樹林、新莊、中和、新店、三重、土城、蘆洲、永和及汐止等地區停車供需調查數據；今年預計再完成三峽、淡水、泰山、林口及五股地區等，建立全市停車供需的資料庫系統。
王聲威指出，另市轄都會區內無附設停車空間的老舊住宅社區，衍生龐大的停車需求，除配合境內學校校園、公共設施的新建或改建計畫共構地下停車場外，同時針對市境內閒置公有土地等，採合作闢建或租用的方式，開闢路外平面停車場；新興開發地區的停車問題，新北市於都市計畫土地管制要點中已載明，基地新建開發衍生的停車需求，需採內部化處理，同時為鼓勵民眾使用大眾運輸工具。
新北市政府已逐年編列預算，以每4年為期辦理更新市轄都會人口密集，及觀光地區的停車供需調查資料，包含各停車分區停車需供比、需供差、違規比例，及建築物附設停車位等數據資料，以作為改善新北市轄境內停車問題的施政計畫與政策擬定依據；也針對停車問題熱點區域，持續滾動檢討路邊新增劃設停車空間，以增加停車供給，給予新北市民更便利及安全的停車環境。