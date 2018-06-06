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時力質疑停車供需調查4年沒更新　新北：4年為周期更新

記者陳志仁／新北報導2018/06/06 19:31
▲新北市政府交通表示，截至107年4月共新增8478汽車格位，及10萬5610機車格位。（圖／新北市政府交通局提供）
▲新北市政府交通表示，截至107年4月共新增8478汽車格位，及10萬5610機車格位。（圖／新北市政府交通局提供）

時代力量新北市議員的參選人陳志明、曾柏瑜、唐聖捷、張祐銓及彭盛韶質疑，停車供需調查的資料4年沒更新，應重視停車空間的規畫及檢討，而非只會開空頭支票；新北市政府交通回應，每年分區調查停車的供需，因此4年才更新一次。

交通局長王聲威表示，為紓解新北市停車的問題，利用新北市停車場作業基金確保停車場興建、營運經費來源的穩定性，並以滾動式的調查，更新路外及路邊停車的供需數據，陸續更新完成板橋、樹林、新莊、中和、新店、三重、土城、蘆洲、永和及汐止等地區停車供需調查數據；今年預計再完成三峽、淡水、泰山、林口及五股地區等，建立全市停車供需的資料庫系統。

王聲威指出，另市轄都會區內無附設停車空間的老舊住宅社區，衍生龐大的停車需求，除配合境內學校校園、公共設施的新建或改建計畫共構地下停車場外，同時針對市境內閒置公有土地等，採合作闢建或租用的方式，開闢路外平面停車場；新興開發地區的停車問題，新北市於都市計畫土地管制要點中已載明，基地新建開發衍生的停車需求，需採內部化處理，同時為鼓勵民眾使用大眾運輸工具。

新北市政府已逐年編列預算，以每4年為期辦理更新市轄都會人口密集，及觀光地區的停車供需調查資料，包含各停車分區停車需供比、需供差、違規比例，及建築物附設停車位等數據資料，以作為改善新北市轄境內停車問題的施政計畫與政策擬定依據；也針對停車問題熱點區域，持續滾動檢討路邊新增劃設停車空間，以增加停車供給，給予新北市民更便利及安全的停車環境。

關鍵字時代力量交通局長王聲威新北市停車場作業基金停車供需調查
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