時力質疑停車供需調查4年沒更新　新北：4年為周期更新

時代力量新北市議員的參選人陳志明、曾柏瑜、唐聖捷、張祐銓及彭盛韶質疑，停車供需調查的資料4年沒更新，應重視停車空間的規畫及檢討，而非只會開空頭支票；新北市政府交通回應，每年分區調查停車的供需，因此4年才更新一次。

交通局長王聲威表示，為紓解新北市停車的問題，利用新北市停車場作業基金確保停車場興建、營運經費來源的穩定性，並以滾動式的調查，更新路外及路邊停車的供需數據，陸續更新完成板橋、樹林、新莊、中和、新店、三重、土城、蘆洲、永和及汐止等地區停車供需調查數據；今年預計再完成三峽、淡水、泰山、林口及五股地區等，建立全市停車供需的資料庫系統。