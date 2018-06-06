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嘉義酒廠帝雉新品　八年甕藏高粱留香

記者邱嘉琪╱嘉義報導2018/06/06 19:32
▲台酒推出甕藏八年玉山高粱帝雉新酒，可單瓶收藏，也有禮盒款可選擇。（圖／邱嘉琪攝 , 2018.06.06）
▲台酒推出甕藏八年玉山高粱帝雉新酒，可單瓶收藏，也有禮盒款可選擇。（圖／邱嘉琪攝 , 2018.06.06）

台酒嘉義酒廠以生產高粱酒「玉山」品牌行銷海內外，圈粉無數，繼2017年推出玉山大曲八年甕藏「台灣藍鵲」款後，今年再以台灣特種珍禽-帝雉為瓶身設計，發表玉山高粱八年甕藏新品，6月6日特別邀請主顧客親臨酒廠參與發表會，除參訪了解製酒及儲酒的過程外，也將新品好酒先飲為快。

帝雉新品為台酒玉山高粱酒進階版，內裝0.6公升八年甕藏，瓶身有畫家張克齊精繪的台灣特種珍禽帝雉，栩栩如生，禮盒款更是雅緻大方。嘉義酒廠廠長鍾國材指出，帝雉酒酒精度56％，以傳統固態法發酵、蒸餾釀製，有梅果與香草氣息，對映沈穩醇厚酒香，酒體甘潤細緻，層次豐富，為高粱酒珍品。


▲新品發表會中嘉賓體驗甕邊飲，品嚐十年甕藏醇香。（圖／邱嘉琪攝 , 2018.06.06）

6日新酒發表，嘉義酒廠邀請主顧客們參與品嚐，並藉由產品推廣中心領班謝定士的導覽解說來一趟酒廠之旅，他們一覽整個製酒、儲酒的過程，體驗酒精度高達70多度的蒸餾區桶邊飲，還來到廠內5公石酒窖區，見證十年甕藏開甕，現開現飲十年醇香，最後新品發表會上品飲帝稚新酒，讚不絕口，不僅先飲為快，還搶先收藏。

東吳高職調酒隊曾試以嘉義酒廠竹葉青、玉山大麴作為基酒比賽，表現出色，此次以帝雉高粱調製出帝雉雞尾酒以響嘉賓，深獲好評。指導老師夏婉婷表示，帝雉酒有花果香味，酒質醇厚，特別以果香玫瑰糖漿、本土芭樂汁搭配，顏色則以蝶豆花調出漸層的藍紫色，呼應帝稚藍。


▲東吳高職調酒隊以新品調出帝雉雞尾酒，微甜不膩，齒頰留香，以蝶豆花詮釋出的帝雉藍十分耀眼。（圖／邱嘉琪攝 , 2018.06.06）

廠長鍾國材說，帝雉酒有瓷瓶裝及玻璃瓶裝2款，還有搭配小酒杯的禮盒組，價格親民，在端午節前推出，提供送禮珍藏多樣選擇。

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