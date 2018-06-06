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Windows新裝置類別亮相 微軟拚擴大市場

中央社2018/06/06 19:06
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北6日電）微軟今天在台北國際電腦展（Computex）發表Windows 10裝置全新類別Windows Collaboration Displays，希望與OEM（原始設備製造）夥伴一起擴大市場，推出不同尺寸的產品。

負責消費及設備事業部的微軟全球副總裁帕克（Nick Parker）今天與微軟平台事業部副總裁頌思（Roanne Sones）共同宣布合作夥伴社群計畫intelligent edge、Windows Collaboration Displays裝置類別，並揭曉Windows IoT核心服務計畫。

帕克表示，對於微軟而言，這次展現的不只是顯示器與硬體裝置，而是真正能以科技力助人們實踐抱負和夢想的前瞻服務與體驗。

Windows Collaboration Displays是導入Microsoft 365智慧型解決方案的全新裝置類別，使用者能體驗Microsoft 365的協作工具，包括MicrosoftOffice、Microsoft Teams、Microsoft Whiteboard等。由夏普與Avocor等公司打造的WindowsCollaboration Displays裝置將於今年下半年推出。

微軟大中華區副總裁暨消費及設備事業部總經理張永利今天受訪說，Windows Collaboration Displays延伸會議用超大平板電腦Surface Hub的使用情境，希望攜手更多OEM夥伴一起擴大市場。

張永利表示，微軟於2015年發表Surface Hub，目前已在中國大陸等市場推出第二代產品Surface Hub 2，用戶滿意度相當高，也有用戶反映希望有不同尺寸與型態的產品，因此微軟今天宣布推出WindowsCollaboration Displays。

媒體問及隨時連網功能是否會成為個人電腦（PC）的標準配備，張永利認為，長期而言應該會如此，並看好5G網路將帶動新型態的電腦，到時候筆電可能只需要容量很小的硬碟，甚至不需要硬碟，能將多數資料儲存在雲端。（編輯：鄭雪文）1070606

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