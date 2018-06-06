吳彥霆DNA確認 黑盒子記憶體未尋獲

（中央社記者王朝鈺新北市6日電）F-16戰機4日墜毀新北市五分山，飛官吳彥霆不幸殉職，經比對DNA後確認尋獲屍塊與吳彥霆父母有親屬關係，判定死因為多重器官創傷性損傷，至於黑盒子內「記憶體」仍未尋獲。

新北市消防局今天派出60人前往失事現場，搜救指揮幕僚群在制高點眺望山下，以無線電及雷射光筆引導同仁搜索方向，截至下午3時許撤離前雖發現不少機體殘骸，但仍未找到黑盒子內的關鍵「記憶體」。

吳彥霆的家屬上午8時許在軍方陪同下抵達五分山步道，進入失事地點前，吳父除向全體搜救人員鞠躬致敬，感謝大家冒險搜救外，也對大家的辛苦感到不捨，希望搜救人員按照救災計畫，不要特別延長時間。